“La maté sin querer”, dijo Kasinsky y despegó del crimen al tío Amaya

01/06/2019 - 08:03 Policiales

“Le dije a Dalma, ¿por qué amenazas a mi tío con mandarlo a una jueza? Andaba con una carabina para amenazarla. Se me disparó sin querer y la maté”.

Casi una hora y media necesitó Benjamín Kasinsky para explicar cómo ultimó a Dalma Barreto la madrugada del 25 de junio del 2017 en los maizales de Las Arenas, Belgrano.

“La noche previa, estaba en un cumpleaños en Pozo Borrado”, casi a 30 kilómetros de Las Arenas.

“Me llamó mi tío Daniel (Amaya) y dijo que Dalma lo presionaba para que se haga cargo de su bebé. Daniel me dio un mandado: Llevarle $ 1.000 a Dalma”.

Kasinky tomó la moto del padre y fue a la casa del tío, en Villa Mineti, Santa Fe, declaró ayer en juicio.

“Antes, se me cruzó por la cabeza y me dije, la voy a amenazar. Y en el camino pasé por una carabina que desconocía su uso, porque jamás toqué un arma”.

80 km hacia la muerte

En total, transitó casi 80 kilómetros entre Pozo Borrado y Villa Mineti, hasta recalar en Las Arenas.

Ese segundo viaje lo hizo en la moto de Amaya, desde una casa abandonada de los Amaya en que se encontraba el arma.

“Llegué al maizal. Paré la moto. En una mano tenía los $ 1.000 y en la otra, con el dedo en el gatillo, la carabina”, ahondó.

“Se me acercó Dalma: creo que le dije por qué amenazaba a mi tío y se me salió el tiro...”, aseguró varias veces a los abogados.

“No me acerqué”

“Sentí el estampido. No me acerqué a verla y directamente me fui de ahí. Me caí en el camino y rompí mi celular. Como llevé el de Dalma (“no sé por qué”) lo usé para comunicarme con Daniel y avisarle”.

Entre otras ideas, le habría dicho al tío: “Me mandé una c.... se me escapó un tiro. Mi tío empezó a putearme porque él sólo me había pedido que le diera la plata a Dalma”, aclaró.

“Le pido perdón a la familia por lo que hice. Desde un principio me hice cargo y hoy lo hago de nuevo”, enfatizó en el recinto. l