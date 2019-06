Ortega se ilusiona con ascender: “Sería lo máximo de mi carrera”

01/06/2019 - 01:53 Deportivo

Pablo Ortega es uno de los jugadores que viene aportando mucho cuando le toca ingresar. “Hicimos una buena semana, trabajamos muy bien por eso estamos tranquilos y pensando que las cosas nos van a salir bien”, dijo en tono optimista el cordobés, en diálogo con “Mundo Ferroviario”.

“Sin dudas que se puede disfrutar, más allá de todo lo que se está viviendo y se está hablando, lo que tenemos que hacer es disfrutar y confiar en nosotros para que las cosas nos salgan bien”, añadió.

A diferencia de los que pasó en las series anteriores, el “Ferro” ya no tendrá desventaja deportiva. “Ya no hay ventajas, ellos no van a venir a especular con el resultado y eso es muy importante. Pero tanto de local como de visitante vamos a salir a buscar el partido, sabiendo que se pueden definir en los detalles más mínimos”, expresó el “Burrito”. Para el final, repasó todo lo que consiguió con Central y se ilusiona con más: “

Ascendimos a la B Nacional, hicimos una gran Copa Argentina y estamos cerca de un ascenso a la Superliga. Si se da, sería lo máximo de mi carrera”.l