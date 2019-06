López se entrenó con normalidad y sería titular

01/06/2019 - 02:05 Deportivo

El zaguero central Lisandro López, una de las figuras de Boca, se entrenó ayer con normalidad luego de haber superado una contractura en el aductor derecho y no corre riesgo su presencia en la final de la Copa de la Superliga ante Tigre, de mañana en Córdoba.

López, quien llegó a La Boca en enero pasado procedente del Genoa de Italia y se afianzó como titular en la defensa con actuaciones sólidas y goles, como el que anotó el domingo pasado en la victoria sobre Argentinos por 1-0 en las semifinales de la Copa de la Superliga, había generado cierta preocupación cuando abandonó antes del final la práctica que el equipo efectuó ayer.

El defensor surgido de Chacarita Juniors dejó su lugar a Kevin Mac Allister por la molestia muscular que inquietó al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro, dado que Boca ya tendrá dos bajas muy sensibles en la final, las de los mediocampistas Nahitan Nández e Iván Marcone, ambos suspendidos.

Boca realizó una práctica de fútbol en la que Alfaro siguió buscando variantes para reemplazar a dos piezas claves, con la certeza de que Jorman Campuzano será uno de los elegidos y el otro podría ser Nicolás Capaldo, de 21 años.

Se presume que la formación del equipo recién se sabrá luego de la práctica con pelota detenida de hoy.

El plantel “xeneize” viajará a Córdoba hoy por la tarde en un vuelo charter, para alojarse en el Hotel Neper con miras a la final que se jugará mañana desde las 18.45 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, con arbitraje del misionero Néstor Pitana.

Alfaro

El DT de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, aseguró en la previa de la final ante Tigre por la Copa de la Superliga que va a “privilegiar lo ofensivo por sobre los defensivo, porque para ser campeón hay que ser fuerte en las dos áreas”.

“Esta es una final y en estos partidos siempre juegan las emociones y todo lo que está en la cabeza de los jugadores. A nosotros nos obliga la historia. No me importa lo que hagan los demás. Me enfoco en lo que hace Boca. Nos obliga la historia y la ilusión”.

Cuando le preguntaron si había visto la victoria de River ante Paranaense, Alfaro respondió en forma escueta: “No lo vi porque estuve en el Teatro Colón, adonde fui a ver una obra para la que ya había sacado las entradas hace tiempo”.l