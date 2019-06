Los mensajes de dolor por la muerte de "La Perla" invaden las redes

01/06/2019 - 13:23 Deportivo

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento del futbolista José Antonio "La Perla" Reyes, los mensajes de dolor en las redes sociales, no se hicieron esperar.

"Conmovido por el fallecimiento de José Antonio Reyes, muy buen amigo y compañero con el que compartí grandes momentos. Mucho dolor. Mis condolencias y todo mi apoyo a sus familiares", escribió Sergio "El Kun" Agüero, quien fue compañero de "La Perla".

Algunos de los mensajes publicados por futbolistas:

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose pic.twitter.com/AT6rLFutvI