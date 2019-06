Messi se anima cada vez más a compartir su intimidad con sus millones de fanáticos

01/06/2019 - 20:46 Pura Vida

Siempre se mostró como un hombre de pocas palabras concentrado en su labor futbolística. Pero poco a poco, Lionel Messi se va animando a mostrar un poquito más sobre su vida privada. Así lo hizo durante una entrevista con Fox Sports, adonde reveló que junto con su esposa Antonella Rocuzzo están buscando “la nena”, ya que son padres de tres varones.

Y no solo eso. También contó cómo era la relación entre ambos, antes de la llegada de los hijos. “En los primeros años, solos con Antonella, yo llegaba a casa y me iba arriba a la play y ella ni se enteraba. Le mandaba un mensaje y le decía de tomar mates. No largaba la play. Ya hace once años que estamos juntos, si bien nos conocemos de chiquitos. La encaré yo. De chiquitos fue algo mutuo, amor a primera vista... Después me fui, nos separamos, un tiempo sin vernos, antes era diferente para comunicarte, sólo por teléfono, carísimo, costaba mantener la relación. Nos fuimos haciendo grandes, nos reencontramos y acá estamos”, contó.

Y agregó: “Puedo hacer una vida normal. Llevo a mis hijos al colegio con mi mujer y los voy a buscar. Tienen muchos amigos, siempre hacen algo, tengo un grupo hermoso del colegio con los padres. Mi mujer está en el grupo del WhatsApp. Tengo relación con muchos padres de mis hijos. Vivo allá y recorro los mismos lugares, es una costumbre que recorra el barrio”.