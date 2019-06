Un hallazgo en el monte que dio vida a una fuerte devoción

01/06/2019 - 21:36 Interior

La historia cuenta que un día de 1780 el anciano Juan Serrano se sorprendió al observar una potente luz al pie de un algarrobo, con curiosidad se acercó al lugar y descubrió una cruz de madera con la imagen pintada de Cristo, con una calavera bajo sus pies.Esta cruz que es venerada por millares de personas, según las recopilaciones históricas, el hallazgo del “Señor Forastero”, como se llamaba históricamente, data del último tercio del siglo XVIII y fue encontrada por el mencionado Juan Serrano, capataz de José de la Cruz Herrera, quien fuera propietario de estos terrenos en aquel entonces.Serrano habría afirmado que, en noches sucesivas, aparecía una luz muy viva al pie de un árbol ubicado muy cerca de donde actualmente se levanta el Santuario.Llevado por la curiosidad, junto a otros vecinos, fue al lugar del extraño suceso y se encontró con que aquella luz alumbraba un Santo Cristo, la vivienda de Serrano se encontraba muy cerca del árbol del hallazgo y, pretendió trasladar la Cruz a su casa, pero no pudo moverla del sitio señalado.Así, junto con sus compañeros, resolvieron no alejarse más de este lugar y construir una pieza reducida como capilla provisoria para rendir culto en ella a la Sagrada Imagen, difundiendo por todas las poblaciones próximas la noticia del feliz descubrimiento.Cuando el dueño de las tierras se enteró, fue al rancho de Serrano y le dio una caja de madera para guardar las limosnas de los peregrinos que, de inmediato, empezaron a llegar a la Sagrada Imagen.Un año después, se encontraron con la sorpresa de que la caja estaba colmada y no se podía cerrar por la cantidad de dinero que poseía. Además, se hallaron objetos provenientes de muchos lugares.