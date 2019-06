FÚNEBRES | 2 de junio de 2019

01/06/2019 - 23:35 Funebres

- Silvia Liliana Anríquez

- Julio Argentino Costas

- José Emilio Etse

- Adriana del Carmen Villalba

- Elsa Beatriz García

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Sus hijos Joaquin y Baltazar, sus padres Rosa Taboada y Baltazar Anriquez, sus hermanos Baltazar, Daniel y Adriana, hermanos politicos, sobrinos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEG. - EMPRESA SANTIAGO.

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. ¡¡Siempre te recordaremos porque la luchaste hasta el final! Te extrañaremos mucho madre mía! Seremos fuertes porque así tú lo quisiste. Sus hijos Joaquín y Baltazar participamos con profundo dolor y elevamos oraciones en tu querida memoria.

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Siempre te recordaremos con tu hermosa sonrisa. Sus padres Baltazar Anríquez y Silvia Taboada, sus hermanos Baltazar, Adriana y Daniel participan con profundo dolor tu fallecimiento y rogamos oraciones en tu memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Te extrañaremos siempre!!. Sus sobrinos Rita, Cele, Lucas, Nico, Ramiro, Beni, Euge, Thiago, Arabella, sus cuñados Lucho, Silvina y Elsa, sus tías, tíos y primos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANRIQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Victor Manuel Paz Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan el fallecimiento de la mamá de los hijos de nuestro compañero Mariano Roca. Ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA, ANTONIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Ramon Espinillo, parrticipa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero del Juzgado Civil 3º. y acompaña a Guillermo y demas familiares en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Roberto Osvaldo Molinari, participa con gran dolor el fallecimiento de la querida mamá de mi hermano del alma Cachin. Acompaño a toda la familia en este gran dolor.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Margarita Archetti Pasacale, sus hijos Deborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Eduardo y Cecilia, nietos y demás familiares, en estos momentos de dolor, rogándole al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "Ya estas en la Casa del Señor , Bendita tu alma que iluminará nuestros dias". Sus hijos Roddy, Betty, nietos Ciro, Pauly, Leandro, Pia y tu bisnieta Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Señor ya esta ante ti recibela a nuestra abuela Luz Selva Bucci de Ibañez. Sus nietas Claudia, Fernanda, Vale, Daniela, nietos politicos y tu nuera Titi. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "Él que cree en Mí aunque muera vivirá, más lo afirmo... ella vivirá no solo en el templo sagrado junto a nuestro Padre Celestial, también en el recuerdo de su amada familia y de todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocer a una persona tan maravillosa como lo fue vuestra madre". Liliana Cruz, Jorge, Yesi, y Ángel Salazar, acompañamos a sus hijos Dra. Lucrecia y Roque Ibañez en la partida de su madre hacia el reino de los cielos.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Farmaceútico Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda y su hijo Jorge Gonzalo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Guillermo Ibáñez. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Elena Weyenbergh de Billaud e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Maria de los Angeles Billaud, su esposo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Sebastian Billaud, Mochi, Gustavo, Javier, Alvaro, Jorge Rojas, Jorge Allub, Alejandro y Andres, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en sumemoria.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Claudia Campos y Federico Fernandez, acompañan al Dr. Guillermo en este dificil momento.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Ximena Jerez, Diego Leguizamon, Daniela Islas, Ana Maria Ramos, Ricky Alderete, Ana Azar, Alejandra Holgado y Flavia Torrez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Lucrecia. Elevan oraciones en sumemoria.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Compañeros y Amigos de 5ta. GB " Acompañan a su hijo Guillermo en este momento de dolor Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Maria Alejandra Campois, acompaña a Guillermo y su flia. en este dificil momento.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Los amigos de su hijo Rody; Arq. Roxana Basualdo, Ricardo Barrionuevo y su hijo Maximo Valentino, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Señor ya estça ante tí, recíbela en tu Reino". Alejandra Suarez, sus hijas Luciana del Pilar Ibañez y Guadalupe Luz Ibañez, participan el fallecimiento de su abuela Luz.

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Maria Adelia Pettinicchi, sus hijas Sandra y Alejandra Suarez, participan su fallecimiento y elevan oraaciones en su querida memoria.

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Chicí Gerez, Adriana, Celso y Coca, participan con dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Pocho y flia. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Su prima política Julia E. Trungelliti de Fioramonti, su esposo Mario Fioramonti y sus hijos participan con profundo pesar su fallecimiento.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Sus primos Yolanda y Marcelo Gomez con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Su prima Norma Correa de Miggitsch, sus sobrinos Liz, Juan y Luis con sus respectivas familias, acompañan con dolor a sus hijos, nietos, hermanos y demas familiares, por tan irreparable pérdida. Sus restos fueron sepultados en el dia de ayer. Descansa en paz. Queridoto Negrito.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Sus sobrinos Luis Trungelliti, Adriana,, Susy y sus hijos Franco, Marco, Andre y Jordan, despiden con mucho dolor a su querido tio Negrito y ruegan por su eterno descanso.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Pocho, Mirta y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Dito, Silvia y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Bochín Llapur y flia, participan con gran dolor el fallecimiento de su gran amigo Negro y acompaña a sus familiares por este gran pesar, descansa en paz. Asi sea. Amén.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. José y Achwak Rafael y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado vecino "Don Negro", acompañando a sus hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Luis José Vella, Carmen Abregu, Luis Edmundo Vella, su esposa Jimena Alvarez y Reyna Rea, participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo, querido y dilecto amigo de toda la vida, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma. Acompañan en el dolor a la toda la familia por tan irreparable pérdida.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Blanca Abutti de Tahhan e hijos, despiden con tristeza a nuestro querido Eduardo. Ruegan oraciones en su memoria y acompañamos a su flia. en estos momentos de dolor.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Roberto Figueroa Bothamley y Luciana Bonacina participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Arsenio Riboldi y Matilde Funes acompañan a sus hijos en este difícil momento. Las Termas.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Rulo Mulki, Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una oración en su memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Azucena F. de Sayah Correa, sus hijos Eva, Michel y flia. Federico y flia. participan con sentido dolor su partida al reino de Dios. Saludando a toda su flia. y que el Señor les dé consuelo. Que así sea.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La comision directiva del Club de los Abuelos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del hermano de su ex-presidente Sr. Jose Oscar Correa y de su socia Sra. Silvia Correa. Rogamos oraciones en su memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Familia Robles Barraza de Tucuman, despiden a Don Pablo con profundo afecto y ruegan por su eterno descanso.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Edy Lopez, gloria Cardenas e hijas, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y fliares. en tan dolorosso momento.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Ruben Abalos Aliaga, Maria Graciela Barzola, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Sus files servidoras; Nilda Cordero, Selva Rojas y Mònica Mitre, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Teresa Salvatore y familia, participa su fallecimiento y acompaña a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Ex compañeros de su hijo Oscar, de la Escuela Industrial, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Arturo Curi y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Pablito. ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz amigo.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Pololo Trungelliti, Negri Luis Adriano y Casilda, participan con inmenso dolor la partidsa de nuestro querido Negrito. elevamos oraciones en su memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Las amigas y compañeras de su hija Esther del Colegio de Belen, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Manuel, Fernanda y Matilda, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en tu memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Sus amigos Latufe Chara, Edy Llapur, Osvaldo Atenor y Miguel Llapur, despiden al apreciado y querido Negro Correa en su viaje a la casa del Padre. Acompañamos a toda su familia en estos momentos de dolor, resignación y oremos a su querida memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Luis Baccino y Maria Ines Costas, sus hijos Maria Esperanza y flia., Francisco y flia., lamentan su partida y acompañan a sus queridos hijos y nietos en su dolor.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Helvecia Balzaretti, sus hijos Liliana, Carlos Karina, Silvana, y Carolina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Alberto Tiverti, Liliana Olmedo, sus hijos Mariana y Martin, acompañan a sus amigos Cristina y Juan Carlos y a su familia en este momento de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa Cristina Delgado, sus hijos Alvaro, Soledad, Dolores, Belén y Virginia, hijos políticos José Cortez, Santiago Salvatierra, Federico Hernández y Javier Urquizu y sus nietos Micaela, Federico,Almendra, Julián, Homero, Baltazar, Alondra, Trinidad, Nazarero, Candelaria, Evangelina y León participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Sus primos Alfredo Alfano y Noemí Sterling, su hijo Alfredo y su esposa Patricia, sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Los momentos mas tristes de una persona es perder a un ser querido y es que en esta vida nadie pueda reemplazarla, pero ten presente que esa persona siempre te mira y siempre esta cuidando tu familia. Nuestras más sinceras condolencias. Participan en este difícil momento acompañando a la Familia Costas Delgado con profundo dolor, Sus Consuegros Héctor Salvatierra, María Elena Lorefice, sus hijos María Eugenia y Ricardo Armas, Santiago y Dolores Costas Delgado, María Virginia y Sebastián González, y nietos Camila, Baltazar, Trinidad, Josefina, Mariano, Nazareno, Evangelina y Anna Sofía. Que brille para el la Luz que no tiene fin. Y Ruega una oración en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Mejor es un día en el atrio de Dios que mil fuera de ellos, y sabemos que Dios se lo ha llevado a un lugar mejor. Participo en este difícil momento acompañando a sus hijas María Virginia y María Dolores con profundo dolor sus compañeros de trabajo de Inmobiliaria Salvatierra. Se Ruega una oración en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor la partida de su socio Lic. Julio Argentino Costas y acompañan con pesar a su familia.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Alumnos de salida de 2 de la Institucion Mi Jardincito, acompañan a su Srta. Belen y flia, por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Familia Gomez Omil. Martha, Pili, Mariano y Maria Julia y sus respectivas familias, despiden con pesar a nuestro querido Julio y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Su amiga Lucrecia Echegaray y familia., participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Chini Habra Fernandez y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a Cristina y Álvaro en tan doloroso momento.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Centro 25 de Mayo, compañeros, amigos y personal de la Institución, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Mi Jardincito Acompaña a su querida Seño Belen y familia en su dolor, Elevamos oraciones a nuestro Divinio Niño Jesus para su eterno descanso.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Americo Banegas y flia., participa con profundo dolor su falecimiento y acompañan en este momento a toda la flia. rogamos oroaciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Blanca Ines Uriondo, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Julio y acompaña a Cristina y flia. en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Dra. Silvana Corpas y su Madre Ana More de Corpas, Luis Corpas y respectivas flias., acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Su amiga Lucrecia Uriondo de Echegaray y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Cristina y flia. en este dificil momento.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Con gran tristeza acompañamos a Virginia y flia., en tan profundo dolor y rogamos pronta resignación., sus amigas; Mecha, Giace, Andrea, Flor y Yuli con sus respectivas flias.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. El equipo de Hockey S. E. C. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Soledad, Belen y virginia y abuelo de Almendra., sus compañeras de Hockey S E C. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Maria Angelica Aragones, Maria Fernanda Morelli y flia., despiden con gran dolor a su entrñable amigo Julito y acompañan a Cristina e hijos en este momento tan doloroso. Elevan oraciones en su querida memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Félix Carol, María Teresa Habra, sus hijos Martín, María Eugenia y Juan, hija pol. Sol Canllo y sus nietos Felipe y Joaquín participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Alfredo Habra, Ana Jorge, su hija Luciana y sus nietas Leticia y Lucila participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Víctor Barquín, Piqui Pilán y sus hijos Sebastián y Carolina; Xime y Arturo; Shilson y Naty y Juampi y María y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Arturo Bossi y Ximena Barquín y su hija Vale participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Dolores y Santi y acompañan a toda su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ETSE, JOSÉ EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Sus hijos Guillermo y Myrian Etse, h pol Mili, nietos Ana Veronica, Javier, Gonzalo, Melanie y Ramiro. Sus restos fueron cremados en el dia de ayer, Servicio Realizado por NORTE BENEFICIO. La Plata 162. Tel. 4219787.

GARCÍA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19 en Córdoba|. Mae Lugones, sus hijos Adrián, Cecilia y Rosario Navellino y sus respectivas familias, acompañan a Meme, Josefina, Diego e Hilaria. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCIA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su hija Maria Amalia Saavedra, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la Iglesia Catedral.

GARCIA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Sus sobrinos Gustavo Beltran y su esposa Marcela Garcia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la Iglesia Catedral.

GARCIA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Sus sobrinos nietos Diego Azar, Josefina Azar, Hilaria Azar, Guillermo Palacio, Erik Nilsson, Nicolas Perez de Guzman, Daniel Perez de Guzman, Brian Perez de Guzman, Victoria Palacio, Maximo Palacio, Samantha Azar y Jesse Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la Iglesia Catedral.

GARCIA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su sobrina Maria Mercedes Beltran, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la Iglesia Catedral.

GARCÍA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19 en Córdoba|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquin, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias, acompañan a Meme, Josefina, Diego e Hilaria. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19 en Córdoba|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y sus respectivas familias, acompañan a Meme, Josefina, Diego e Hilara en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCIA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Juan Carlos Azar y Juan Martin Azar, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la Iglesia Catedral.

GARCIA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Mario Benavente, Susana Jugo, Maria Susana Benavente y Jorge Argañaraz, Maria Mercedes Benavente y Gustavo Zavalia, Mario Benavente y Silvia Viano; y Mariana Benavente, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la Iglesia Catedral.

LESCANO, FRANCISCO SABIRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu morada y brille para él la luz que no tiene fin". Su cuñada Amalia Sandoval, su concuñado Chichí Paz. Sus sobrinos Fabián y María Eugenia Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ramona, a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, FRANCISCO SABIRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. "El Señor es mi pastor, él me hace descansar en verdes praderas, Él que cree en Mí, no morirá jamás". La comunidad educativa del Agrupamiento 86.145 Campo Amor de Loreto participa con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de nuestro compañero Maxi Lescano. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, FRANCISCO SABIRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. El rector del Agrupamiento Nº 86047 Lic. Osvaldo Pacheco y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de las Profesoras Carla y Leticia. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, FRANCISCO SABIRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Algunas personas... jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no esten. Su ecencia queda, su voz se escucha y los sentimos sonreir. Algunas personas jamas nos dejan son eterno... (San Agustin). La comunidad educativa de la Esc. Sec. Sor Maria Antonia de Paz y Figueroa, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera de tareas Profesora Leticia Lescano. Elevan oraciones en su memoria.

MAHMUD, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/5/19|. Dr. Miguel Pernigotti, su esposa Susana Abate, participan con pesar el fallecimiento del hermano de su amiga Dra. Camila de Brahim. Acompañan en el sentimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAHMUD, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/5/19|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos, María Eugenia Gubaira, María José y Jorge LLaya y Mariano Gubaira y nietos, hacen llegar su más sentido pésame a nuestros amigos Camila y Camilo Brahim por el fallecimiento de su hermano. Rogamos por su descanso eterno.

MONTENEGRO, FRANCISCO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Horacio Pedro Montenegro y flia, participan con profunda pena el fallecimiento de Omar, ex-compañero en el HCD Capital. Ruegan al Padre le de vida eterna a su esposa e hijos y demas familiares una pronta resignación cristiana.

MONTENEGRO, FRANCISCO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Tu primo Walter y Liliana, sobrinos Carla Emilia, Aldana Camila, Nazareno, Martina y Nicanor, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro primo Omar y acompañan en el dolor a toda su flia. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE DÍAZ, MARTA SEBASTIANA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Su hermano politico Toto Infante, sobrinos Chiqui, Liliana, Ramon y Hector y sobrinos politicos, Carlos, Gladis Nora y sobrinos/as nietos acompañan en su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE DÍAZ, MARTA SEBASTIANA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La Directora, sus ex compañeras, empleados de maestranza y la Comunidad Educativa de la Esc. N1 208 Prof. Nicolas Juarez, participan con dolor el fallecimiento de la Madre de su ex directora Sra. Silvia Diaz. ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA DE DÍAZ, MARTA SEBASTIANA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " LLegó la hora de dejar tu lugar en este mundo material junto a los tuyos, para ir a descnsar junto a nuestrro Dios y la Virgen Maria. Tu cuñado Toto, sobrinos Chiqui, Ramon, Hector y Liliana, participan con dolor este momento junto a tu flia.

RIVERO, RENE AMERICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Sus nietos y tu nuera te llevan siempre en el corazon y te despiden con mucho dolor. Ruegan oraciones en tu memoria.

RIVERO, RENE AMERICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Su cuñada Graciela Orieta, sobrinas Raquel y Luky, Santi y Ramiro, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VALDEMARCA, LUIS BRUNO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció en San Fco.Córdoba el 01/6/19|. Su hermana política Elsa Paz Saavedra de Valdemarca y sus sobrinos Enrique, Silvia, Guadalupe y Agustina Valdemarca participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 31/5/19|. Su hijo Adrian Elli, su hija política Verónica Herrera, sus nietos Alba, Nacho y Martina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CÍA DE SEG S.A EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Su hermano Julio César, su esposa Betti Sianferoni, sus sobrinos Julito, Adriana Marconi, Santiago y María Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento. "Porque esta es la voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna y que yo la resucite el último día". (Juan 6,40).

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "Anidabas en tu pecho un mundo de ilusiones, regalando a cada paso tu amistad sincera, más aún te donabas con alegría y amor a todo aquel que en tu camino se pusiera. Nunca dejaremos de amarte, tan desde el cielo donde hoy te encuentras o desde el corazón del Padre eterno, la dicha de saberte gozando de su reino. Sus hermanos Carlos, Juana, Julio, Silvio, Elsa y Carolina, sus sobrinos Nati, Flor y Gabi Moreno, Julito, Santiago y Agostina, Lorena, Verónica y Diego, Emilia y Virginia, Laura, Soledad, Germán y Rogelio Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Las Comunidades Educativas del CENS Nº 3 y del Colegio 27 de Abril participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Director de Nivel Secundario Prof. Silvio Villalva. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Julia Beatriz Santillán, muy entristecida y consternada por tu partida, elevo oraciones por tu eterno descanso y por la cristiana resignación de tus familiares. Descansa en paz

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La comisión directiva del ASEJ: Luis Lobo, Manuel Gonzalez, Cristina Infante, Karina Rodriguez Magdalena Purulla, Walter Reuter, Viviana López, Claudia Achaval, Elizaberth Vildoza, Atilio Gramajo, Sergio Sánchez, Claudia Vivas y Juan Carlos Herrera participan el fallecimiento de la mamá del compañero Elli Adrian. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Lla comunidad educativa del colegio fundacion cultural la brasa, participa el fallecimiento de la hermana del señor director de nivel secundario y rector de la institucion prof. silvio villalba, elevando plegarias al altisimo por el descanso de su alma.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Prof. Mercedes Ferez, Prof. Rosa Saad y Prof. Claudia timo, acompañan al Prof. Silvio Villalba, en este doloroso momento, por la pérdida de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Juan Maidana, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del colegio agrotécnico La Granja y Agrupamiento 86108-1 participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. director de Nivel Prof. Silvio Villalba.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La Esc. Técnica Nº 13 "Profesor Julio Olivera" participa con dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. director Gral. de Nivel Secundario Prof. Silvio Villalba. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Lic. María Cristina Pérez participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del director Gral. de Nivel Secundario Prof. Silvio Villalba. Ruega oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. El equipo directivo, personal administrativo, docentes y de maestranza de la Esc. Técnica Nº 11 Independencia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra colega Prof. Adriana Villalba y ruega oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. El equipo directivo, personal administrativo, docentes y de maestranza de la Esc. Técnica Nº 11 Independencia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Silvio Villalba director Gral. de Nivel Secundario. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Pochy, Luciana y anita, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su Amiga Elsa. ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La escuela de nivel secundario Yuchán y Agrupamiento 86089 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Señor ya esta ante ti, recibela en tu Reino". Sara Garcia, Julieta, Mario y Luciano Santillan, acompañan a la flia. Villalba en esta perdida tan dolorosa.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Marta Valdez y sus hijos Romina y Juan, acompañan en este doloroso momento al Lic. Silvio Villalba y familiares.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sara Garcia, Julieta, Mario y Luciano Santillan acompañan a su hijo Adrian en tan dificil momento.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Agrupamiento Nº 86.145 Campo Amor, Loreto, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Silvio Villalba. Ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Elsa; Sus amigos y ex compañeros de loa Secundaria. Promocion 77 de la Esc. de Comercio Antenor Ferreyra.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "Felices son los que descansan junto a Dios porque sus obras lo acompañan". Que descanses en paz en el reino celestial. Mónica Juarez, Ricardo Kunst participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Lic. Norma Ruiz y la comunidad educativa del Agrupamiento Nº 86150 de Villa Atamisqui, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Prof. Silvio Villalba en este dificil momento.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Diego Nicolas Garcia, su esposa Analia Postiglioni y su hijo Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijos Adrian y demás familiares en este doloroso momento.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Proferosa Nancy Palma y la comunidad educativa del Agrupamiento Nº 86036 con Sede en el Arenal. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Prof. Silvio villalba en este dificil momento.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Comunidad Educativa del Colegio Juan Nuñez del Prado - Agrupamiento 86125, participa el fallecimiento de la hermana del _Director de Nivel _Secundario Prof. Silvio Villalba. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Personal de la Seccion alumnos de la Direccion de Nivel Secundarrio, parrticipa con dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. Director de Nivel Secundario Prof. Silvio villalba. ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. El Lic. Hector Pedro Barrionuevo, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y colega Adriana y acompaña a su flñia. en este doloroso trance. que desscanse en paz. Elevo oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Para que Dios te reciba en su gloria y brille tu alma en el camon de la vida eterna. Que desccanses en paz Adri; Dres. Silvia Paz, Valeria Ruht Maidana, Daniel Guzman, Veronica Larcher, participan con dolor su fallecimiento.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Profesores; Wadi Nabac, Rosa Unzain, Carlina Cieri, Teresita Iñiguez, Chiqui, Nicolas, Hernan, Nicolas, Mariana, Valeria y Dra, Judith Beltran participan su fallecimiento y acompañan al Prof. Silvio Villalba en este dificil momento.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Señor recibela en tu Reino con los brazos abiertos " Rosi Saad y Carlos Morales, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de sus queridos samigos Cuca y Silvio y los acompañan en su pena. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Comunidad Educativa del Bachillerato Nº 1 Perito Moreno, participa con profundo dolor el fallecimiento de la profesora Adriana Villalba, docente del Establecimiento. Acompañan a sus familiares en estos momento de dolor. Eleevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Tus amigos del Barrio Belgrano; Susy, Mercy, Dani Santillan, Cristi e Ines Diaz, Pachi y Eliana Morales, Luky Juarez, Susy Luna, Juan Ibañez, Nené Sosa, Noni Cisneros, participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. y brille para ella la luz eterna.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Y todo el que cree no morirá jamás " Compañeros de trabajo de su hijo Adrian Elli; Dras; Niky, Monica, Liliana, Marcia, Lucky, Guadalupe, Ximena, Antonella, Virginia Valeria, Bety, Carolina, Carmen, Magui, Rafaela, Carla, Ma. rosa, claudia, Lujan, Mailin, Cristina, Yesica, Rita, Matias, Carlitos, Juan, y Jorge lo acompañan con profundo dolor ante tan dolorosa perdida.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. El cuerpo directivo del Agrupamiento Nº 86.103 de la localidad de Cañada Escobar, Dpto. Banda participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. hermana del Sr. director de Nivel Secundario Prof. Silvio Villalba. Se ruega una oración en su memoria.





ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Al cumplirse 3 meses de tu partida tus amigos; Esteban, Lisi, David, Eugenia, Maria Nela, Tere, Dardo, Lechu, Silvia, Vale y Veronica siempre en nuestros corazones. invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral.

MEDINA DE PAZ, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19|. Sus hermanos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse los nueve días de su fallecimiento.

PEREYRA, ANTONIO EBERTO (q.e.p.d) Falleció el 2/6/14|. "Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen". Te recordamos siempre. Tu esposa, hijos y nietos oficiamos una misa en tu memoria hoy a las 20 hs. en la iglesia La Merced.





MEDINA DE PAZ, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo.. enjuga tu llanto y no llores si me amas". Agradecemos a familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron y a los Dres. Lemos del Pami, al Dr. Antenor Alvarez de Hemodinamia del Sanatorio 9 de Julio, Dr. Almada, Dr. Abutti y Dr.Céliz de terapia del Sanatorio Alberdi y jefes Dr. Agüero y Dra Yesica Arturi, al cuerpo de enfermeras. En nombre de ella y de su familia que Dios los bendiga. A Víctor Paz y flia. y Aurora de Wonnenberg.





HERRERA, ERICA DEL VALLE Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Tan impredecible como tu partida fue tu llegada a nuestro colegio, pero has dejado grabados en nuestros corazones grandes enseñanzas y muchos lindos recuerdos que forman partes de nosotros y que nos acompañan por siempre. Nuestra querida maestra! Tus colegas del C.E.I. Ojo de Agua, te recuerdan al cumplirse el segundo año de su fallecimiento.





COMÁN, NICOLÁS TOLENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Sus hijos Luisa, Gilda, Rosalia, Micaela, Cristina, Eliseo, Fernando, Ruben, Hijos politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIO La Plata 162. Tel. 4219787.

JIMÉNEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Participan con dolor su fallecimiento. Sus nietos Jorge Montenegro, Antonio Montenegro, Liliana Montenegro, Graciela Montenegro, María Montenegro y su hijo político Luis Montenegro. Te recordaremos siempre!!! Se ruega una oración en su memoria.





VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Pigu: Hoy al cumplirse un año de tu vida celestial haremos oficiar una misa rogando por tu eterno descanso hijo amado en la Iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs. Quiero que sepas que nuesto Amor sigue intacto estando presente en cada latido de nuestros corazones, descansa en los brazos del Señor hasta el reencuentro mi amor, tus papis Graciela y Kiko, tu hermana Vanesa y Lele, y Any.





HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Don "Mamo Tevez" y Dr. Ricardo Rubén Tévez y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de este hijo de nuestro pueblo, cultor de las tradiciones santiagueñas y reconocido artista mundial, acompañamos a la familia en este dificil triste momento. Siempre perdurará en nuestros corazones.

HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Leopoldo Dante Tévez (Leo Dan) y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo de la infancia e hijo de nuestro pueblo quien a sabido cultivar el folclore y la musica en todo el territorio provincial, nacional e Internacional, dejando huellas profundas en los caminos de la vida y que siempre recordarán aquellos amigos que lloran tu inesperada partida. Siempre perdurara en nuestros corazon y nuestra mente.

HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Te despedimos con un abrazo lleno de recuerdos, música y largas charlas. Vivencias que nos han hecho amarte profundamente a vos a tu familia. Tus amigas Carolina Haick, Cecilia Nazar, Gustavo Roldán y Las Mullieris.

HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Tengo ganas de mirar miles de fotos y recordar tantas anécdotas. Tengo ganas de escuchar al "Profesor Neurus". Y escucharte decir aquello de Dios y el diablo. Como expresaste una vez en tu casa: "ambos no serían nada si el otro no estuviera". Cómo duele tu partida, maestro Elpidio !! Inmenso y eterno serás. Que en paz descanses. Los lamentos de las sachaguitarras sonarán en el monte santiagueño. Hasta siempre !!! Hasta el encuentro !!! Estela Portillo, San Miguel, Pcia. de Buenos Aires.

HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Eleva una oración en su memoria.

HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Haydee (Chini) y Carmen Palavecino, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Elpidio y acompañan a su familia anten tan irreparable pérdida.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Rolando Medina y Ramona Lazarte participan con dolor el fallecimiento del ex camarada y amigo. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

REVAINERA JESÚS MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Dale el descanso eterno. Ana Carolina Mansilla participa con dolor el fallecimiento del padre de la colega y amiga Mariana Revainera. Acompaña a toda su familia en este difícil momento. Choya.

REVAINERA JESÚS MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 38 Armada Argentina de la localidad de Laprida participa con dolor el fallecimiento del padre de la directora de este establecimiento educativo, Mariana Revainera. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

REVAINERA JESÚS MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Julio M. Palacios y Ana María Trad y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

REVAINERA JESÚS MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. El rector del Agrupamiento Nº 86047 Lic. Osvaldo Pacheco y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Alejandra Revainera. Ruega oraciones en su memoria.