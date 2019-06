“Decime chacarera”, el canto sentido de Los Sin Nombre

02/06/2019 - 21:38 Pura Vida

Un homenaje al cantor “Cata” Herrera, al basquetbolista Miguel Cortijo, al serenatero Roldán Benavídez y canciones de amor son la esencia de “Decime chacarera”, el disco que Los Sin Nombre presentarán este viernes 7, a las 22, en el teatro 25 de Mayo.

José Herrera, fundador de este histórico conjunto folclórico santiagueño con más de cincuenta años de trayectoria, habló con EL LIBERAL sobre esta flamante producción.

La entrada al concierto será gratuita, aunque sus organizadores solicitan un alimento no perecedero. Antes del show de Los Sin Nombre, el cantautor santiagueño Mario Álvarez Quiroga presentará su libro “Historia de un fulano de tal”. Luego, participará de la función del conjunto folclórico.

“Quiero agradecer a las autoridades del gobierno provincial por el apoyo que nos han brindado, a través de la Subsecretaría de Turismo. También estamos muy agradecidos a la municipalidad de ciudad Capital por haber declarado de Interés Municipal nuestro espectáculo. Todas estas cosas nos hacen muy bien. A pesar de los años, seguimos andando y procurando dar lo mejor de nosotros por Santiago del Estero, provincia que nos vio parir y a la que amamos”, destacó Herrera a EL LIBERAL.

¿Qué sentimientos se expresan en “Decime chacarera”?

Expresamos nuestro amor por Santiago del Estero. Con ese título decimos un montón de cosas. Hay temas que hablan del amor, una característica de Los Sin Nombre, como también de grandes hacedores de la cultura de nuestro pueblo.

En “Decime chacarera”, ustedes rescatan autores como Tristán Montes, Eduardo Manzur, Adín Alvarado, Luis Quadrelli y Antonio Loto, entre otros.

La propuesta nuestra, en este disco, es poder rescatar autores y temas que, no voy a decir olvidados porque no corresponden, pero que fueron hechos hace más de cuarenta años y andaban dando vuelta ahí, en boca de cantores en Buenos Aires. No es obligación de los cantores agarrar y cantar lo que uno le proponga sino que el cantor elija lo que pueda cantar para su expresión, para su forma de cantar. Rescatamos aquí obras y cantores nuestros.

¿Qué representa, desde lo íntimo, cantar la chacarera “Recordando a “Cata” Herrera”, de Juan Carlos Carabajal?

Muchas cosas que no puedo describir. Cuando me llama Juan Carlos Carabajal, que es el autor, me dice que había escrito una chacarera. La leí y es tal cual lo que era mi hermano, del “Cata” Herrera o del Pedro Eduardo Herrera como lo conocen algunos. Y Juan Carlos me dijo que le ponga la música.

En su disco hay temas que grabó a dúo con artistas de distinta generación: la chaya “Alivio y amor”, con Manuel Orellana, y el carnavalito “La Luna del recuerdo”, con Mario Álvarez Quiroga.

Con Mario nos une una amistad muy profunda. Crecimos juntos. Del cajón de lustrar, en nuestra niñez, pasamos a cantar al entrar a la adolescencia. Desde entonces que nos conocemos y estamos haciendo cosas. Y hace cuatro meses atrás fue que lo invitamos para que participe de nuestro disco con un tema que lo hicimos en 1972, en Buenos Aires. Él la sabía enterita y la sabíamos cantar a dúo en esa época. Y con Orellana también fue un placer cantar con Manuel Orellana.