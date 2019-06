Eva Longoria instó a las mujeres a luchar por sus derechos

02/06/2019 - 21:39 Pura Vida

La actriz estadounidense Eva Longoria exigió a las mujeres de todo el mundo que traten de sobreponerse a la versión machista que insiste en que “no somos iguales y que las oportunidades no son para nosotras por ser mujeres, especialmente si somos minorías”, publicó Efe.

En la clausura del Women’s Forum Americas 2019, celebrada en ciudad de México, la directora, productora y activista destacó que “a veces las mujeres somos nuestras peores enemigas porque nos han dicho que en consejos de administración solo puede haber una mujer, un hispano, una persona de color y así nos hacen luchar contra otras mujeres para llegar y conservar el puesto”.

Alentó a sus congéneres a no bajar la guardia: “Se dice que las cosas van mejor hoy en día, pero hay una involución; quizá nos estamos relajando y no podemos hacerlo. No debemos perder la oportunidad ante los derechos que nos están quitando de nuevo y no hace falta más que mirar a Georgia o Luisiana, en Estados Unidos”, lugares donde se han aprobado sendas leyes contra el aborto.

“Lo que debemos hacer es defender la paridad. En un consejo puede haber mujeres, hombres, hispanos, de color, todos sin excepción -señaló, para agregar: “Las mujeres más fuertes que conozco son latinas”.

Longoria, quien creció con tres hermanas y una madre de gran carácter que la alentó a superarse, destacó que las mujeres de hoy tienen una desventaja: “Cuando yo crecí no había redes sociales; comprendo que es mucho más duro ahora navegar un mundo que te bombardea con imágenes a las que nunca podrás emular”.

Como directora y productora en Hollywood contó que tuvo que trabajar y probarse el doble y el triple para poder avanzar: “Ahora trato de contratar mujeres para los diversos puestos de mis producciones, en lugares que tradicionalmente eran reservados para hombres”.