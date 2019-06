Música para temas del “Cola” Ferreyra y Juan Carlos Carabajal

02/06/2019 - 21:41 Pura Vida

A propósito de tributos, está la zamba “Canto a Roldán Benavídez”, de Marcelo “Cola” Ferreyra, y la chacarera “Para don Julio Contreras”, de Juan Carlos Carabajal.

Roldán Benavídez, de acuerdo con lo que me contó Marcelo Ferreyra, que la escribió en 1972 cuando vivíamos en Buenos Aires. Manuel Roldán Benavídez era un músico, serenatero, de la zona de Medellín (Santiago del Estero). Muchos me preguntan si porqué a Roldán Benavídez le dicen padre del Pampa Taqueyoj. El Pampa Taqueyoj, según Marcelo Ferreyra, es un gato muy conocido de la zona. En esa conversación que tuvimos, daba a entender que él era el autor y compositor. No sé quién o por que figura, en la parte autoral, otra personalidad del folclore. No puedo decir su nombre porque me incomoda un poco decirlo. En cuanto Julio Contreras, Juan Carlos Carabajal me contó que era como un personaje como Coquito Cáceres, por ejemplo. Es un personaje muy querido de Quimilí.

Bonita historia la que describe “Chacarera del humilde”, de Adín Alvarado.

El papá de Santiaguito Alvarado compuso “Chacarera del humilde”. Habla, aparentemente, de un amor extraviado en el monte. Es una historia muy bonita. Adín Alvarado me pasó la letra y me acomodé un poco para ponerle la música y le gustó a Adín. Ahí quedó. Los Sin Nombre, en estos cincuenta años, atravesó por varias etapas muy importantes y esta es una de ellas. Y seguimos cantando por las ganas que tenemos, porque esa es nuestra pasión.