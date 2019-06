FÚNEBRES | 3 de junio de 2019

02/06/2019 - 22:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

Genuario Antonio Aguirre

Elba Nora Avellaneda (Tintina)

Emilio Francisco Ferreyra (Perchil Bajo)

Germán Rodrigo García Cortez

Reinerio Osvaldo Mansilla

Álvaro Javier Monje

Ricardo Herrera

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUIRRE, GENUARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Su esposa Virginia Farías, sus hijos Verónica, Antonio, sus nietos Selena, Mikaela, Facundo, Agustín, hermanos Facundo y Pedro Javier, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus fueron inhumados en el cementerio de Maco. EMPRESA SANTIAGO.

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Sus tíos: Rosa y Héctor Billordo. Querida Lyly te vamos a extrañar, siempre con esa sonrisa y presta a ayudar en lo que sea, todos nosotros: Dios te llevó con el, donde ya estás gozando de esa paz. Pedimos oraciones por ella, por sus hijos Joaquín y Baltazar: Mariano Muchas Fuerza.

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Sus primos Silvia, Jorge Farías y Luis Billordo y familia participan de su inesperada partida a la casa del Señor. Rogamos oraciones para Mariano y sus hijos, Joaquín y Baltazar.

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Azucena F. de Sayah Correa, sus hijos: Eva, Michel y Adriana, Federico y Marisu participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus queridos hijos Joaquín y Baltazar, a sus padres y hermanos. Dios la tenga en la gloria para su descanso eterno. Que así sea.

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Sus timos Rosa Billordo y Luis Iturre, participan su partida inesperada, junto a Marcos, Guisella y Cecilia. Elevan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Sara Alicia Bravo de Collado, sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel Collado y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de los hijos de su amigo Mariano Roca. Ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Cuni, Peri, Fernando Cáceres, Natalia y Raúl, Lucía y Ramón, Domingo Abdulajad, Fernando Juárez y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de los hijos de su amigo Mariano Roca. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Justo Alegre participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Negro, deseándole pronta resignación a sus familiares y elevando oraciones por su eterno descanso.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y Empleados de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera socio y amigo de la Institución y acompaña a sus familiares en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Eduardo Gavilan, y su esposa Hilda Arriazu, participan con profunmdo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Alicia Habra, junto a sus hijos Marcela, Analia y Remo Terzano Habra y Maria Elena Feijoó, nietos Delfina, Ale y Justina Ducca Terzano, Leon y Carmelo Vidal, lamentan tan temprana partida. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Carlos Raúl Sarmiento e hijas acompañan en el dolor a Cristina e hijos; despiden a Julio con oraciones.

ETSE, JOSÉ EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Enrique Ávila y su familia, Mirta Vicente, Eugenia, Cecilia y Sebastián Ávila participan su fallecimiento. Fue nuestro tío, ejemplo de padre, de abuelo, de persona. Acompañamos con oraciones desde nuestro corazón a su nuevo camino espiritual.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Su padre Carlos Garcia, sus hermanos, Jose, Eugenia y Virginia, su cuñada Ana, sobrino, primos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9:00 horas en el cementerio privado Parque de la Paz, COB. CARUSO C.I.A. ARG. DE SEGUROS, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO La Plata 162 Tel 4219787.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Su tío Roque Ireneo, sus primas Silvana, María Jimena y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. "Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá". Su tía Poupé Cortez, sus primos Valeria, Carolina y Luis Chanferoni, Mercedes Díaz y sobrinos Jazmín y Joaquín Chanferoni participan con dolor su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su tío Roque Cortez y demás familiares en estos momento de pesar.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Lucía Hilal, sus hijas Gabriela, María Jimena, Valentina Cortez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su padre y hermanos en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Cristina Ovejero y sus hijas Magdalena y Valentina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Sergio Gómez Molina y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE GEREZ, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Su hermano Víctor y esposa Mirta, sobrinos Andrea y Gustavo Acuña, Gustavo Adolfo, Mario y Vera Díaz, sobrinos nietos Julieta, Juan y Bruno participan con profundo dolor su fallecimiento. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MAHMUD, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/5/19|. Julio Víctor Navarro, su esposa Ana María Schuldt, sus hijos Gustavo, José Luis, Eugenia, Anita y sus respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida amiga Camila.

MANSILLA, REINERIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Su esposa Juaquina Luna, sus hijos Liliana, Isabel, Eduardo, Reyna, Marta, Ana, Nela y Din, h pol. nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16.00 hs en el cementerio de Cañada Escobar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO La Plata 162 Tel 4219787.

MONJE, ÁLVARO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. "Tu inesperada partida dejó un gran vacío en nuestros corazones. Fuiste, sos y serás una hermosa persona. Dejaste en todos nosotros los mejores recuerdos compartidos. Te vamos a extrañar". Su padre Canqui, sus hermanos, Marcelo, Gustavo, Guillermo, Miryam, Cristian, Rodrigo, Ramiro y Edgardo y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en Mza. B, lote 22, Bº Siglo XXI y serán inhumados en el cementerio de Nueva Francia a las 16. Ruegan una oración en su memoria.

VALDEMARCA, LUIS BRUNO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/6/19|. Sus excompañeros de la promoción 1951 del colegio San José y amigos de toda la vida Luis José Vella, Dante Acosta y Luis Kairallah despiden con el cariño de siempre al querido Tito a quien recordarán eternamente. Elevamos oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. dolor extensivo a su familia, a la vez que ruegan por una cristiana resignación.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Prof. Marta Pacheco y su hija Carolina Suárez Pacheco participan el fallecimiento de la hermana del director de Nivel Secundario, Prof. Silvio Villalba.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. María Lucrecia Ábido participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a sus hermanos Juanita y Silvio en este difícil trance. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hermana Dra. Gloria y demás familiares en estos momentos de pesar.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La comunidad educativa del colegio secundario de Chaupi Pozo sede del Agrupamiento Nº 86.107 participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del director de Nivel Secundario Prof. Silvio Villalba y ruega una oración en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Secretarias del despacho: Luciana, Eli, Carito y Gachi participan el fallecimiento de la hermana del director de del Nivel Secundario Prof. Silvio Villalba.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Los Quiroga acompaña con profundo pesar al Sr. director de Nivel Secundario, Prof. Silvio Villalba por el fallecimiento de su hermana.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La comunidad educativa de la escuela María A. de Antonia de Paz y Figueroa acompaña al Sr. director de Nivel Secundario Prof. Silvio Villalba ante la pérdida de su hermana, ex docente de nuestra casa de estudios. Elevamos oraciones en su partida al reino celestial.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. el que cree en Mí vivirá, aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". La comunidad educatica del Colegio Absalón Rojas, a través de la comisión directiva, personal administrativo, cuerpo de preceptores, personal docente y de maestranza, acompañan al Sr. director del Nivel Secundario Prof. Silvio Villalba, por el fallecimiento de su querida hermana Adriana. Se ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La comunidad educativa del Colegio secundario Brea Pozo participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Silvio Villalba. director Gral. del Nivel Secundario.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Quedan en mí hermosos recuerdos de tu paso por el Colegio de Abogados que serán siempre presente. Dejas tu corazón en tus seres queridos. Te vas con el dolor de tu familia y de quienes te queremos y la alegría del folclore que tanto te gustaba!! Aquí nos quedamos nosotros que tendremos siempre una oración para vos. Tu tránsito es tranquilo y sereno. Te esperan los brazos de Dios y de nuestra Virgen María. Elevo oraciones en tu memoria. Ethy Pacheco Galván.

SEQUEIRA DE GIMÉNEZ, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Nicolás Tomás Gentile, su esposa María Inés Bravo, su hijo Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida vecina. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

SEQUEIRA DE GIMÉNEZ, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Colegas del Instituto Mater Dei, acompañan al profesor Gustavo Giménez, en estos momentos. Se ruega una oración y que brille para su mamá la luz q no tiene fin.

AVELLANEDA, ELBA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Su esposo Cecilio Zalazar, sus hijos Leila, Emanuel, Mariana, sus nietos Laysha, Elías, Tobías y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (POLA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Sus hermanos Dora Cristina, Lilia Estela y Guillermo Jorge Farías, sus sobrinos Federico, Leisa y Lorena Ayuch y Ariel y Valeria Farías, sus sobrinos pol Sandra Bolañez y Emilio Suárez y su cuñada Beatriz Ruiz participan con dolor su fallecimiento y la recuerdan con mucho amor.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Su prima política Marta Griffero de Llapur y sus hijos Marti y Germán participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Pola. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Pola te despedimos con tristeza y acompañamos a Gringo e hijos en su dolor. Rosi Mitre y familia participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (Pola) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Albina Abud de Varas y su hija Silvia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (POLA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposo Gringo e hijos Polo, Eduardo, Enrique, Esteban y sus respectivas flias. Elevamos una oración en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Daniel Cremaschi, Daniela Machao y sus hijas Camila y Constanza participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Lucciana Cremaschi, Milos Bahr y su hijo Salvador participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (POLA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Silvia Acosta y familia participa el fallecimiento de la mamá de su amigo Eduardo, acompañando a toda la familia en este doloroso momento. Eleva una oración en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Susana Coqueugniot de Juri y sus hijos María Julia, Romina, Facundo y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, EMILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Su esposa Raquel Suarez, sus hijos Araceli, Santiago, Betiana, Rocio, Guido, Francisco, Tahiel y Gladis, h pol, nietos, hermanos, sobrinos, sus suegros y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Perchil Bajo SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Atamisqui mi pueblito lindo, tu me has transmitido todo este querer. Te juro, cuando te nombro se me agranda el pecho y me tiembla la piel". Leo Dan. Leopoldo Dante Tevez. Azucena Tevez de Juarez, Santiago Carlitos Tevez y Amandita Tevez y sus respectivas familias, participan con profundo pesar, el fallecimiento de nuestro amigo Elpidio Herrera. Tu alma se eleva al Cielo Santiagueño que tanto amaras. Descansa en paz hermano querido.

HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Yolanda Isabel Paz de Scaglione, sus hijos Roberto Oscar, Omar Jorge y Dr. Carlos Scaglione y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo. Acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en este difícil momento. rogamos oraciones en su memoria.

REVAINERA, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. El personal directivo, docente y de maestranza del jardín de Infantes Nº 805, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Profesora Miryam Revainera. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su esposa Margarita, sus hijos Juan Luis, Eugenia, Carolina, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20 en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Madre te fuiste al lado del Señor hace ya tiempo, pero nosotros no abandonamos tu recuerdo porque nos da fuerzas y salud para seguir en la vida. Madre, te amamos. Rogamos siempre para que estés bin al lado de Dios. Su esposo Juan José, sus hijos Fabián, Daniel y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de recordarse 11 meses de su partida. Ruegan una oración en su memoria. ¡Descansa en paz bella polaquita querida!

PRADOS, ÁLVARO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. "Siempre en nuestros corazones". Sus padres, hermano y abuela, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse nueve días de su partida al Reino Celestial. Se ruega oraciones en su querida memoria.

QUIROGA DE PAZ, BEATRIZ ADA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Viejecita las fotos se acaban, los recuerdos jamas es imposible pensar que no estas a mi lado, no queria soltar tus manos. Fuiste una madre sacrificada y nos dejaste importantes valores mi Angel Bello. Tus hijos Porota, Betty, Lucho, h. pol. Pocho, Miriam, tus adorados nietos, bisnietos, nos reuniremos al cumplir 2 años de tu partida en la misa a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral.