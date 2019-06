Por la crisis, la venta de celulares cae en un millón de aparatos

02/06/2019 - 22:20 Economía

“Hoy lo que vemos es que según investigaciones de mercado las ventas de celulares para 2019 se ubicarían en 7.500.000. El año pasado cerró en 8.500.000 por lo cual nos encontramos con una retracción, que ya había comenzado en 2018 respecto de 2017, aunque en aquella oportunidad había sido menor”.

La perspectiva sobre el mercado de telefonía móvil en el país, la dio el el gerente general para el Cono Sur de Mediatek, Hernán Descalzi.

Adelantó además que la caída en las ventas “no es exclusiva de Argentina”, pero en promedio el descenso a nivel local “es mayor que en el resto de la región”.

En un reportaje concedido a ambito.com, apuntó que “la industria en sí se redujo. Venía creciendo, pero el año pasado cayó. Esto mismo ocurrió en todos los países de Latinoamérica. No es algo exclusivo de Argentina, aunque si haces un promedio el descenso es mayor que en el resto de la región, pero no demasiado”. Entre los factores que provocaron esta caída, apuntó que “el económico es el principal. En segundo lugar no hay factores de tecnología que impulsen un cambio. No hay nada que diga que hay que dejar el que tenemos por otro que tenga algo mejor. Eso hace que en vez de comprar uno nuevo se decida a cambiar la pantalla y estirar la vida del teléfono”.