Ojo con la contaminación ocular

02/06/2019 - 22:28 Santiago

¿Sabía usted que pasamos 167 días al año delante de una pantalla? ¿Que un 65% de los argentinos mira alguna pantalla nada más al levantarse? ¿O que 1 de cada 3 niños con menos de 3 años ya utiliza dispositivos con pantallas y que 3 horas es la media del tiempo que los más pequeños están delante de una pantalla cada día?

Al margen de otros problemas que puedan derivarse de estos datos, como la falta de socialización interpersonal, o incluso una vida cada vez más sedentaria, lo cierto es que, en última instancia, son nuestros ojos los que más sufren esta tendencia.

Esta ausencia de actividad luminosa y excesivamente sedentaria derivada de la exposición a las pantallas, conlleva efectos muy nocivos, como la posible aparición de astenopia acomodativa (escozor y ojos rojos), o la progresión de la miopía en niños derivada de esa falta de luz natural.

Por eso, desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero se quiere colaborar con este abuso de las pantallas para desarrollar un programa de concientización del cuidado de la vista.

Consumo responsable

Desde nuestra Sociedad queremos fomentar un consumo responsable de las pantallas, y sensibilizar y generar una mayor concienciación en torno del uso excesivo de dispositivos digitales; para ello, tomamos como referencia un estudio reciente en Europa para recoger los datos en torno de la población de ese continente y el uso de dispositivos con pantalla.

Y los resultados fueron concluyentes, con cifras que reflejan que al día pasamos 11 horas mirando una pantalla y el 81% mira 5 o más pantallas en el mismo día. El 41% no tenemos en cuenta la postura ni la distancia adecuada, el 70% no nos tomamos un descanso, el 32% no se asegura de contar con la luz apropiada y el 60% no intenta parpadear con frecuencia.

Y lo peor es que a nuestros hijos les estamos transmitiendo lo mismo, ya que este estudio señala que 1 de cada 3 niños comenzó a utilizar dispositivos con pantallas antes de los 3 años, a los 5 empiezan a manejar plenamente un dispositivos y a los 9 ya tienen su primer teléfono móvil.

No en vano, se calcula que, en 10 años, más del 80% de los niños en países desarrollados acabarán desarrollando miopía.

Conforme a ello se ha decidido actuar y a llevar a cabo diferentes acciones, porque hoy nos preocupa mucho más la salud ocular e instrumentar medidas para tratar de mejorar esta contaminación ocular en la que vivimos.

Cuidados

El cuidado de tus ojos es vital en tu vida diaria, es por ello que aquí verás los mejores tips que te ayudarán a protegerlos y mantener una buena salud visual:

1- Visita al oftalmólogo al menos una vez al año para detectar posibles disfunciones como miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia.

En el caso de padecimientos más fuertes como la degeneración macular o el glaucoma, su tratamiento es mucho más fácil si son detectados a tiempo. Recuerda que algunos síntomas que pueden indicar un problema con tu vista son: la dificultad para enfocar, la vista cansada y los dolores de cabeza frecuentes.

2- No pierdas de vista tu alimentación.

Esto no solo le ayudará a tu vista sino a todo tu cuerpo. Pon atención especial en los ácidos Omega 3, así como en las vitaminas A, C y E, en minerales como el zinc y el selenio y en pigmentos como la luteína y la zeaxantina. Todo esto puedes encontrarlo en las verduras, frutas, pescados grasos, mariscos y frutas secas o en complementos vitamínicos.

3- Humecta tus ojos durante todo el día, ya sea con gotas sin medicamento o parpadeando constantemente.

4- Procura mantener una buena iluminación en tu espacio de trabajo, así evitarás los reflejos y la fatiga ocular.

5- Relaja tus ojos retirando la vista de tu computadora cada hora y media o dos horas de trabajo, durante unos 15 minutos.

6- Mantener limpia la pantalla del ordenador y ajustar su resolución.

7.- La pantalla de tu computadora debe estar ligeramente abajo de la línea horizontal de tu vista y la distancia ideal, dicen los expertos, debe ser la longitud de tu brazo extendido.

8.- Si usas lentes de contacto o anteojos recetados sigue al pie de la letra las recomendaciones de tu especialista en cuanto a la periodicidad de las revisiones que debes hacerte, para confirmar que tus graduaciones siguen siendo las correctas.