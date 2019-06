Máximo Kirchner pidió llegar a la “unidad” pero no “porque esté Macri”

02/06/2019 - 23:52 Política

El diputado nacional Máximo Kirchner pidió llegar a la “unidad” pero “no porque esté Mauricio Macri”, sino para “brindarle mejor calidad de vida a la gente”, durante el acto que el precandidato a intendente de Morón por Nuevo Encuentro, Lucas Ghi, realizó en el microestadio del club Deportivo Morón.

“Tenemos que volver a estar todos y todas juntos pero no porque esté Mauricio Macri sino para poder brindarle mejor calidad de vida a la gente”, dijo.

El dirigente de La Cámpora llegó a Morón -distrito de pertenencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, que además gobierna su ex marido, Ramiro Tagliaferro-, para apuntalar al ex intendente Ghi, que ya lanzó su precandidatura por Unidad Ciudadana. “Si bien parece ser que fue Mauricio Macri el que nos unió, tenemos que tener objetivos mucho más altos para la unidad que la sola existencia de Mauricio Macri”, remarcó Kirchner en el distrito donde el PJ tradicional y Unidad Ciudadana no lograron sellar una lista de “unidad”. De hecho, este año el objetivo aún tampoco se alcanzó y, mientras Unidad Ciudadana conduce la “Mesa de Unidad” con Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella a la cabeza, desde el PJ local hacen lo propio y tienen varios precandidatos a intendente anotados.