Escuchó ruidos en la cocina y se encontró con un enorme cocodrilo

02/06/2019 - 23:57

Una mujer de la ciudad de Clearwater, estado de Florida, en Estados Unidos, vivió una madrugada de terror al encontrar a un cocodrilo dentro de su cocina.

El hecho sucedió cuando Mary Wischhusen, descubrió al inesperado visitante alrededor de las 3:30 de la mañana. La mujer escuchó un "estruendo enorme y monstruoso", parecido a "como si todo el techo estuviera cayendo". "Me dirigí a la cocina y cuando llegué a la puerta tenía a esa hermosa cara mirándome como si perteneciera allí", contó.

Durante el tiempo que estuvo en la vivienda, el animal derribó varios muebles y dañó paredes. Al final, el caimán fue retirado por cazadores y la Policía, que publicaron fotos y un video en las redes sociales.

Las autoridades precisaron que el líquido rojo que se ve en las imágenes no es sangre, sino vino, ya que el animal derribó varias botellas durante su captura.

See you later, alligator A scaly 11-foot-long gator broke into a Clearwater home overnight through some low windows in their kitchen. Clearwater Police officers and a trapper responded to the scene to capture and remove the gator. There were no injuries. pic.twitter.com/jsOxRNfkEV

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl