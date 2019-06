La comida chatarra ayuda a diagnosticarle cáncer a una joven

02/06/2019 - 23:59 Mundo Web

Danielle Davies, una joven galesa de 22 años, fue diagnosticada de cáncer tras fuertes dolores de estómago.

La mujer empezó a sentir dolores en el costado el año pasado y su doctor le dijo que sufría anemia. Luego, Davies empezó a tomar medicamentos que contenían hierro, pero, en determinado momento, se dio cuenta de que el dolor se agudizaba.

La joven explica que el dolor se intensificaba justo después de visitar restaurantes de comida rápida. Después de comer allí, la joven no podía levantarse de la cama durante una semana debido al fuerte dolor, por lo que decidió volver al médico.

Mientras lo doctores no podían entender qué le pasaba, la madre de Davies supuso que su hija tenía cáncer, ya que sus bisabuelos fallecieron por esta enfermedad. Y no estaba equivocada.

Al tanto de su historial, los médicos finalmente descubrieron que la mujer tenía cáncer en etapa 3. Su intestino estaba gravemente afectado y tuvo que someterse a una cirugía y a sesiones de quimioterapia durante 12 semanas.

Danielle Davies, una joven galesa de 22 años, fue diagnosticada de cáncer tras fuertes dolores de estómago.



La mujer empezó a sentir dolores en el costado el año pasado y su doctor le dijo que sufría anemia. Luego, Davies empezó a tomar medicamentos que contenían hierro, pero, en determinado momento, se dio cuenta de que el dolor se agudizaba.



La joven explica que el dolor se intensificaba justo después de visitar restaurantes de comida rápida. Después de comer allí, la joven no podía levantarse de la cama durante una semana debido al fuerte dolor, por lo que decidió volver al médico.



Mientras lo doctores no podían entender qué le pasaba, la madre de Davies supuso que su hija tenía cáncer, ya que sus bisabuelos fallecieron por esta enfermedad. Y no estaba equivocada.



Al tanto de su historial, los médicos finalmente descubrieron que la mujer tenía cáncer en etapa 3. Su intestino estaba gravemente afectado y tuvo que someterse a una cirugía y a sesiones de quimioterapia durante 12 semanas.