Lawn Tennis se quedó con la final y el bicampeonato

03/06/2019 - 00:08 Deportivo

Santiago Lawn Tennis se dio el gusto de festejar su segundo título consecutivo a nivel local al derrotar en una emotiva final a Olímpico de La Banda por 15 a 12 y quedarse de esta manera con el Torneo Apertura de la USR, en una doble jornada en la cual Old Lions obtuvo la Copa de Plata al vencer 34 a 14 a Santiago Rugby.

La consagración de los rojiblancos llegó luego de un partido parejo, en el que el dominio del juego fue repartido y en el que el oficio de varios de los jugadores del campeón terminó siendo fundamental para asegurar el título ante un rival de gran campaña y que demostró porque llegó al encuentro decisivo.

El comienzo del partido fue casi de estudio, con dos equipos que no arriesgaron demasiado y apostaban más a un error del rival para abrir el marcador. Pero fue Lawn Tennis el primero en decidirse a atacar y luego de forzar en un ataque varias infracciones, pudo perforar la defensa del Negro y ponerse 5/0 arriba.

Esa conquista pareció despertar a Olímpico, que fue en busca de la igualdad, pero con poco orden, por lo que chocó una y otra vez contra una defensa ordenada y bien plantada que le redujo las chances y lo obligó a cometer errores.

Así, el primer tiempo se cerró con esa diferencia para los del parque Aguirre. Dos golpes claves. El inicio del complemento tuvo a un Lawn Tennis más plantado en campo rival y a los de La Banda intentando sorprender y utilizando el pie, no siempre de la mejor manera. Era más el equipo de la Capital y entre los 20 y los 26 asestó dos golpes claves, primero con un penal y luego con su segundo try para dejar la historia 15 a 0. Parecía partido casi sentenciado, pero Olímpico nunca se dio por vencido y liderados por su fullback Juan Manuel Pacheco, fue para adelante a buscar la heroica.

Fue el propio Pacheco quien llegó al try para abrir la esperanza (7/15) a 7 minutos del final. Empujados por su gente, los bandeños fueron por más y el partido se hizo muy emotivo. En el último minuto llegaría el nuevo try para premiar el esfuerzo, pero no había tiempo para más. Fue de Lawn Tennis, que con suspenso pero de manera merecida, festejó el bicampeonato que fue a buscar en Santiago Rugby.