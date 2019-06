Para López, la diferencia estuvo en la eficacia

03/06/2019 - 01:17 Mundo Boca

Boca no logró doblegar al Tigre y quedó a las puertas de una nueva vuelta olímpica, a pesar de haber sido superior a su rival en la faceta futbolística. Sin embargo, Lisandro López explicó que la diferencia pasó por la eficacia: “Hoy jugamos mejor que los partidos anteriores y tuvimos muchas situaciones de gol, pero si no las metés, no ganás. Ellos fueron contundentes, nosotros no... Hay que felicitarlos porque son merecidos campeones”.

Licha, que terminó el partido jugando casi de wing y tirando centros al área en busca del descuento, analizó: “Podíamos haber golpeado primero con la del Pipa en el palo. En nuestro mejor momento nos encontramos con el gol de ellos, luego el segundo y empezaron a tocar más la pelota. En el ST fue todo nuestro. Nos vamos tristes porque trabajamos para darle lo que la gente quiere, títulos teníamos una posibilidad y no pudimos concretarlo. Dimos todo, hicimos un desgaste muy grande y se viene un semestre complicado”, dijo.