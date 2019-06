Benedetto: “No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca”

03/06/2019 - 16:29 Mundo Boca

Anoche, Darío Benedetto tuvo una de las peores noches desde su llegada a Boca. Tuvo varias chances para convertir, pero no se le dio y el “Xeneize” cayó por 0-2 con el Tigre de Néstor Gorosito.

“No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca... Hablaremos con mi representante y con los dirigentes, veremos si hay una oferta”, aseguró el delantero en una entrevista con Fox Sports.

Y agregó: “No voy a hablar de mi futuro, el semestre pasado me iba a mil clubes, había un montón de ofertas y me terminé quedando. Hasta que no haya ofertas concretas no puedo hablar... Dicen 'está al caer una oferta de Estados Unidos'... no se qué significa: está o no está”.

Si bien hubo ofertas de la Roma en el semestre pasado, “Pipa” no atraviesa su mejor momento y su rendimiento ha caído notablemente en las últimas semanas. ¿Seguirá en el club de sus amores?.