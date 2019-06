Quimsa presentó al nuevo entrenador de la “Fusión”

03/06/2019 - 18:24 Deportivo

En una conferencia llevada a cabo en el Salón Estrella del Norte del Fórum – Centro de Convenciones, la Asociación Atlética Quimsa presentó a Diego Lo Grippo como Director Deportivo y a Sebastián González como entrenador del plantel profesional de la Fusión.

El evento estuvo presidido por el presidente de la entidad, Gerardo Montenegro, Lo Grippo y varios dirigentes del club.

“Es un placer y un honor volver al club, me siento un privilegiado de poder trabajar con gente que conozco hace muchos años, mi principal objetivo es que Quimsa no detenga su crecimiento y ya lo viene demostrando hace varios años, queremos realizar un trabajo a largo plazo en conjunto con los planteles de Liga Nacional y Liga de Desarrollo”, dijo el ex jugador de la “Fusión”.

En el mismo sentido, se habló sobre la llegadade González a la institución: “Sebastián Gonzalez nos pareció la persona indicada para ser el entrenador de Quimsa por su calidad humana y el sentido de pertenencia, estuvo 6 años en San Martín de Corrientes y consiguió grandes logros”.

“Diego nos pareció la persona indicada para este cargo”, afirmó el titular de la institución.

Y agregó: “Queremos fortalecer la institución cómo venimos haciendo en las distintas áreas profesionalizando cada una de ellas, desde la Comisión Directiva le agradecemos por haber elegido nuestro club para desarrollar sus funciones como Director Deportivo”.