Los Arcanos prepararán un CD en donde cantarán guarachas en árabe

03/06/2019 - 20:55 Pura Vida

La quinta edición de “La fiesta de los Arcanos”, organizada por los integrantes del conjunto santiagueño de guaracha Los Arcanos del Desierto, está lista y este sábado 8, en el complejo Cayococo se realizará este encuentro musical del que participarán tanto los anfitriones como también La Banda del Petiso, Sol del Monte (de Frías) y Ultravioleta.

“Vamos a presentar las canciones de nuestros tres discos. De todos modos, la mayoría va a ser del último CD, en donde hay más canciones propias, pero sin dejar de lado las interpretaciones de los clásicos de Kalama Tropical y de Vislumbre”, destacó Mariano Sarquiz, líder de Los Arcanos del Desierto, en visita a EL LIBERAL.

¿Qué los llevó a hacer fusión, en lo musical, y a actuar con grupo afines o de otros ritmos, como sucederá en “La fiesta de los Arcanos”?

Desde el principio, siempre, hasta el nombre del proyecto ha sido una búsqueda, algo de mucho misterio, de no saber que iba a devenir principalmente en cuanto al arte, a lo musical que es lo que apostamos. Siempre buscamos todo lo que se podía apostar desde afuera para traerlo a nuestra cultura, de otros estilos tímbricos de la música no solamente de Latinoamérica sino también, como ocurre en el último disco, ya tenemos más influencias de la música de Medio Oriente. Esa misma búsqueda va proyectando y acrecentando nuevas ideas que van apareciendo. En ese sentido, estamos muy contentos de anunciar que en septiembre próximo ya vamos a grabar el cuarto disco para así comenzar a presentar las canciones nuevas en lo que será el próximo verano. Tenemos un repertorio de once canciones para el nuevo CD, de las cuales diez son de y para Arcanos del Desierto. La mayoría son composiciones mías y también de Gerónimo Izarrualde.

Ritmicamente, ¿abrevará de todo lo que hicieron en los tres discos anteriores o innovarán?

En este nuevo disco estamos buscando mucho la canción popular, pero escrita desde la pluma “arcana”, como le decimos nosotros. Si bien estamos orgullosos de la identidad que hemos logrado en cuanto a la música principalmente, pero en este disco vamos a enfatizar en la canción, en lo que es la poesía en general, abordando un poco lo que es el amor y lo que es Santiago del Estero. Son canciones escritas por gente de Buenos Aires, pero con un amor hacia Santiago del Estero.

En un momento, también hablaste de hacer discos conceptuales.

Hay ideas, no tan lejanas, de hacer hacer esos discos conceptuales a los que refieres. Uno de esos es llevar toda esta música que hemos creado ahora con estilo propio de guaracha hacia la música de Medio Oriente. Ya la estoy empezando a plasmar a esta idea. Quiero que haya canto en lenguaje árabe. Pensamos en invitar a artistas del otro lado del Continente. Estoy averiguando, a través de un amigo percusionista de Buenos Aires que tiene contacto con gente de Líbano y Siria, para ver qué se puede compartir en cuanto a la poesía, la pluma y también a instrumentos típicos de allá para sumarlos a nuestro proyecto musical con la guaracha santiagueña de base. En el tercer disco nuestro hay dos guarachas mías, una de ellas se titula “Guárabe”, que son ejecutadas instrumentalmente y con los ritmos propios de Medio Oriente. La idea, para nuestro próximo disco, es tomar estas dos canciones como punto referente y ver si le podemos poner letra en árabe para que la cante, obviamente en árabe, una voz femenina o masculina. Después de terminar nuestro cuarto disco, empezaremos con este disco conceptual de guaracha en árabe. Otro disco conceptual que tenemos pensado hacer es con música de Cuba, con el asesoramiento de Nelson Falcón, nuestro padrino artístico de Cuba. Ya estamos investigando sobre esto.