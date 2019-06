Leguizamón: “Hay que achicar el margen de error”

03/06/2019 - 23:22 Deportivo

Güemes avanzó a la final del Torneo Regional Amateur, y desde el próximo domingo 9 comenzará a definir uno de los ascensos al Federal A, ante Deportivo Achirense de la ciudad de Colón, en Entre Ríos.

Aunque el plantel tendrá dos semanas para planificar ese encuentro, el delantero del “Gaucho” Luis Leguizamón, comenzó a palpitar la serie y advirtió que deben achicar el margen de error.

Salimos a jugar siempre de igual a igual, sea de visitante o de local. Eso nos caracteriza, el equipo está bien y hay que seguir mejorando. Hay que achicar el margen el error porque esa una serie definitoria”, marcó Leguizamón en diálogo con Abc Deportes.

“Cumplimos con el primer objetivo, el primer paso lo dimos. Ahora tenemos que ser inteligentes, estar tranquilos y disfrutar lo que estamos viviendo. Debemos descansar y en la semana tenemos que pensar en Achirense”, extendió.

El “Negro” Leguizamón busca su cuarto ascenso con equipos santiagueños y se ilusiona con poder entrar en la historia del “Azulgrana”

Desde el primer momento que vine a Güemes, mi sueño es ascender con un club grande y que tiene muchísima gente. Entonces, la gente nos demuestra cariño y nosotros tratamos de devolver mucho todo ello con buen juego y triunfos. Estamos en una final y falta poquito. De Achirense no vi nada, pero el técnico seguramente ya vio y lo va a analizar más en esta semana. A él no se le escapa nada, está en todos los detalles y hay un cuerpo técnico excelente. Se encargan de sacar todas las informaciones y trabajar cada partido. Va a ser durísima, debemos ir de visitantes y traer un resultado positivo para definirlo en casa”, cerró el ex Central Córdoba, Sportivo Fernández, Comercio, Vélez de San Ramón e Independiente de Fernández.