Darío Benedetto: “No sé si fue mi último partido”

03/06/2019 - 23:30 Mundo Boca

El goleador Darío Benedetto dudó ayer sobre su continuidad en Boca Juniors, un día después de su fatídica actuación en la final perdida ante Tigre (2 -0) en Córdoba, por la Copa de la Superliga.

‘No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca... Hablaremos con mi representante y con los dirigentes, veremos si hay una oferta’, admitió en diálogo con Fox Sports.

El ‘Pipa’ se mostró reacio para ‘hablar’ de su ‘futuro’ profesional y recordó que a fines del año pasado, después de la derrota con River Plate en la final de la Copa Libertadores, también se especuló con su partida y finalmente permaneció en el club.

‘No voy a hablar de mi futuro, el semestre pasado me iba a mil clubes, había un montón de ofertas y me terminé quedando. Hasta que no haya ofertas concretas no puedo hablar... Dicen ‘está al caer una oferta de Estados Unidos’, pero no sé qué significa eso: está o no está’, sentenció.

Benedetto, de 29 años, llegó a Boca a mediados del 2016, procedente del América de México, y en marzo pasado firmó la renovación de su contrato hasta el 2021.

En la actualidad sufre una sequía de goles que se manifestó con notoriedad en la final con Tigre. ‘Estoy muy salado, pero son rachas que puedo tener como delantero. Cuando no tiene que entrar (la pelota), no va a entrar’, definió.

‘En el partido de ayer intenté convertir constantemente y no se me pudo dar. Ahora viene un parate que me puede servir para descansar la cabeza y estar con la familia’, concluyó.

Racha adversa

El ex Arsenal suma 475 minutos sin convertir y en los 20 partidos que lleva jugados este año hizo apenas cinco goles.

El delantero tuvo varias chances de convertir en la final de la Copa de la Superliga ante Tigre, pero falló y Boca dejó escapar la posibilidad de quedarse con un nuevo título.

En medio de la mala racha, Benedetto puso en duda su continuidad en el Xeneize.