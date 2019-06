Buffarini estará dos meses parado y no irá a la pretemporada

03/06/2019 - 23:32 Mundo Boca

Ayer por la mañana, Julio Buffarini habló con la prensa tras someterse a estudios para saber la gravedad de su lesión en la rodilla izquierda, que finalmente arrojaron que sufrió un esguince grado 2, y sobre la final opinó que ‘fue injusto el resultado, generamos muchas situaciones muy claras’.

Además, aseguró que el desarrollo del encuentro se vio influenciado por los errores arbitrales:

‘Si le sacaban roja a Montillo por esa jugada era otra la historia. Pitana no dijo nada, no sacó ni amarilla. Una roja podría haber cambiado el partido. Sin dudas era expulsión’.

Buffarini debió abandonar el encuentro por las molestias en su rodilla causadas por un fuerte cruce de Montillo no bien arrancó el encuentro:

‘La patada me sacó del partido. Sentí un dolor fuerte, me agarró en el aire. Sentí la rodilla inestable. Seguí porque era una final, pero en el entretiempo me vieron los médicos y me dijeron que no podía seguir’. Eso sí, el ex San Lorenzo bajó los decibeles y expresó que ‘Montillo no es un jugador de malas intenciones’, confesó.

El diagnóstico final de “Buffa” es que afecto al ligamento lateral interno y que tiene para un mes aproximadamente. Diez días de férula y kinesiología y le darán una rutina de trabajos para empezar la recuperación física.