Roger, Pedemonte y Parnás, a escena

04/06/2019 - 00:45 Deportivo

El rugby santiagueño vivirá hoy otro momento histórico, cuando Los Pumitas, con la presencia de Juan Bautista Pedemonte en la formación titular y de Nicolás Roger y Federico Parnás entre los relevos, hagan hoy su debut en el Campeonato Mundial M20 que se disputa en Rosario y Santa Fe, enfrentando a partir de las 13 a Gales en la cancha montada en el hipódromo de Rosario.

La presencia de los tres juveniles santiagueños es otro hito para un deporte que ha venido creciendo de manera exponencial en la provincia y que en el último tiempo nutrió a los distintos seleccionados nacionales.

Para Pedemonte éste será el segundo Mundial consecutivo, luego de haber formado parte del plantel que jugó el año pasado el Mundial de Francia.

Además, junto a Nicolás Roger, Bautista obtuvo la medalla dorada en la modalidad Seven con la selección que intervino en los Juegos Olimpicos de la Juventud.

Mientras tanto para Federico Parnás, quien integró en un par de oportunidades el combinado de Argentina XV, esta será la primera gran experiencia internacional, ganada en base a su notable crecimiento del último año.

Zona

La Argentina integra la Zona A con su rival de hoy, Francia y Fiji y deberán ser primeros o el mejor segundo de las tres zonas para acceder a las semifinales por el título.

En la Zona B jugarán Australia, Inglaterra, Irlanda e Italia y en la Zona C lo harán Nueva Zelanda, Sudáfrica, Escocia y Georgia.

El encuentro de hoy está programado para las 13 en el estadio modelado en el Hipódromo de Rosario. Integra la programación del grupo A y será televisado por la señal ESPN 3

El equipo albiceleste, dirigido por José Pellicena, intentará mejorar el sexto puesto alcanzado el año pasado en Francia 2018.

Precisamente, el representativo juvenil de Los Pumas se enfrentó en esa edición a su par de Gales y lo batió por 39/15, en partido por la ronda de los puestos quinto al octavo.

Posteriormente, el combinado argentino enfrentará a Islas Fiji (sábado 8, a las 13, en el Ateneo Inmaculada de Santa Fe) y Francia (miércoles 12, 13, en el Hipódromo de Rosario).

Los otros encuentros de la primera fecha de la Copa del Mundo, programados para hoy, serán los siguientes: Francia vs. Islas Fiji (grupo A, a las 15.30; Rosario); Escocia vs. Sudáfrica (grupo C; 10.30; Rosario); Australia vs. Italia (grupo B; 10.30; Santa Fe); Nueva Zelanda vs. Georgia (grupo C; 13; Santa Fe) e Inglaterra vs. Irlanda (grupo B; 15.30; Santa Fe).

Hay una enorme expectativa en torno al desarrollo del certamen y de la participación de los santiagueños.