“Estoy bien, quédense tranquilos”, aseguró Alberto Fernández

04/06/2019 - 01:02 Política

El precandidato presidencial kirchnerista Alberto Fernández quedó internado en el sanatorio Otamendi de la Capital Federal para un chequeo general, informó el propio dirigente, quien aseguró que está ‘bien’ y pidió ‘tranquilidad’.

‘Estoy bien, quédense tranquilos’, sostuvo el ex jefe de Gabinete en diálogo con el canal C5N.

Fernández expresó que son ‘cosas de rutina’ y que estaría internado dos días para que se le hagan todos los análisis.

El precandidato de Unidad Ciudadana -quien está acompañado en la fórmula por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- narró: ‘Vine al sanatorio Otamendi a hablar con mi médico de cabecera porque ando con una tos persistente hace 15 días, que me está volviendo loco, y me dijo que me quede para hacer unos estudios’.

‘’Quedate dos días a hacerte los estudios y después retomás la campaña’’, contó Fernández que le dijo su médico.

Tras insistir con que “está todo bien, no hay nada riesgoso”, le aseguró al periodista Marcelo Zlotogwiazda: “Quise hablar para desmitificar y sacar alguna locura de la cabeza de alguien. No hay ningún tema preocupante”.

“Preferí hablar y que me escuchen para no generar ningún tipo de especulación, porque si sacamos un informe escrito siempre se abre lugar a cualquier tipo de especulación”, amplió, y luego comentó: “Seguramente el jueves estaré a full en la campaña”.

Fernández contó: “Tuve hace muchos años un problema con un coágulo en un pulmón pero fue el único antecedente”’ y reiteró que ahora padecía “una tos persistente que me decidió a hacer el chequeo”.

También destacó que prefirió someterse a “estas cosas de rutina generales y desenchufarme dos días, porque si no era entrar y salir permanentemente” de los consultorios médicos para hacer estudios.

Fernández aprovechó para negar versiones iniciales que circularon acerca de que habría tenido herpes: “No es herpes, culebrilla, nada de eso”.

Y concluyó: “Los que estaban intranquilos que se tranquilicen y los que tenían otras intenciones, que se les quiten esas intenciones”.