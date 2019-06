Google permitirá ver búsquedas en realidad aumentada

04/06/2019 - 08:14 Mundo Web

Google anunció en durante el congreso de desarrolladores Google I/O realizado a principios de mayo, que ya estrenó la función que permite ver en realidad aumentada lo que se está buscando.

A través de Twitter el megabuscador publicó un video donde muestran cómo se puede utilizar esta herramienta en el caso de la búsqueda de un tigre, un panda o un perro. Si la función está disponible para un animal, en los resultados de búsqueda aparecerá su miniatura animada con la propuesta de verlo en tamaño real.

A partir del viernes la novedad está disponible en teléfonos con ARCore o ARKit, plataformas que permiten crear experiencias de realidad aumentada.

Durante el anuncio, Google señaló que será posible utilizar la herramienta no solo para conocer los animales, sino también para cosas más prácticas, como comprar ropa o calzados a través de Internet, según The Verge.

Google anunció en durante el congreso de desarrolladores Google I/O realizado a principios de mayo, que ya estrenó la función que permite ver en realidad aumentada lo que se está buscando.

A través de Twitter el megabuscador publicó un video donde muestran cómo se puede utilizar esta herramienta en el caso de la búsqueda de un tigre, un panda o un perro. Si la función está disponible para un animal, en los resultados de búsqueda aparecerá su miniatura animada con la propuesta de verlo en tamaño real.



A partir del viernes la novedad está disponible en teléfonos con ARCore o ARKit, plataformas que permiten crear experiencias de realidad aumentada.



Durante el anuncio, Google señaló que será posible utilizar la herramienta no solo para conocer los animales, sino también para cosas más prácticas, como comprar ropa o calzados a través de Internet, según The Verge.

It’s AR of the tiger!



If you’ve got an AR-enabled phone, you can now bring select animals right into your space for a safari (or safe snuggle) with Search. pic.twitter.com/kWpudETgeq