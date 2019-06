Un poco tarde: Recibe en su domicilio una carta de 1907

04/06/2019 - 08:19 Mundo Web

Michaela Webber,, una vecina de la ciudad británica de Plymouth quedó paralizada al recibir en su casa una tarjeta postal escrita en vísperas de la Navidad de 1907, enviada desde un domicilio que ya no existe.

Según el portal Devon Live, la joven de 24 años encontró el inusual envío mientras revisaba la correspondencia en su buzón. El autor de la misiva, firmada con el nombre Albert, informaba a una tal Vie que su estado de salud no le permitiría visitarla al día siguiente.

"Querida Vie, no te sientas decepcionada si no llego mañana martes, ya que me siento horriblemente mal. Espero que en casa todos se encuentren bien, Albert xxxxx", rezaba el mensaje.

La lleva impresa una serie de edificios conocidos en su momento como Crownhill Barracks, los cuales fueron construidos en la misma ciudad costera de Plymouth en 1891 para hospedar a regimientos de tropas británicas que se embarcaban en misiones de ultramar.

Las viviendas fueron ampliadas durante la Primera Guerra Mundial e incluso utilizadas a modo de cuarteles durante el segundo conflicto bélico mundial. Dos décadas más tarde, ya en los 1960, fueron demolidas y en su lugar se levantó un edificio de oficinas.

Considerando la fecha en que fue escrita la carta, el servicio postal local señaló que era poco probable que esta haya pasado todo ese tiempo perdida dentro de las oficinas de correos, y estimó que alguien debió haberla enviado recientemente.



