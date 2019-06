Las redes “liquidan” a un reconocido futbolista por posar con "leones drogados"

04/06/2019 - 08:20 Mundo Web

Gerard Deulofeu, una de las figuras del Watford inglés fue duramente criticado en las redes sociales al compartir sus fotos posando junto a un león adulto en cautiverio.

El futbolista, compañero del argentino Roberto Pereyra, aprovechó sus vacaciones para participar en un safari durante su estadía en África, acompañado de su pareja María Casas. Sin embargo, los usuarios de la Red acusaron de fomentar el turismo con animales salvajes, argumentando que por lo general los ejemplares son sedados para evitar que reaccionen ante la presencia de extraños.

"Quite esa foto y discúlpese. Estos animales son drogados y maltratados para tomar foto con turistas (...) Qué vergüenza de foto. Ojalá el león no estuviera drogado", opinaron dos internautas.

En otra imagen que Deulofeu público en 'stories' de Instagram, la pareja se besa mientras pasea con otro león que llevan agarrado de la cola, como si fuese una correa. "Eso es maltrato animal. Un león aburrido, afligido, drogado, desesperado, humillado, etc. Debería darle pena subir una foto de esas (…) Si no estuviera drogado, los habría comido", destacan otros usuarios.

