Marcos Peña respaldó la posibilidad de que María Eugenia Vidal también sea candidata de Alternativa Federal

04/06/2019 - 08:34 Política

Aunque queda poco tiempo para inscribir las alianzas electorales con vistas a las elecciones presidenciales, no se descarta que haya sorpresas en el tablero político, especialmente en Cambiemos. Ya que crece la posibilidad de que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal haga una alianza con Alternativa Federal para competir en una boleta colectora, para tener mayores chances electorales y darle batalla a la fórmula K Axel Kicillof-Verónica Magario.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio pistas sobre esta posibilidad. "Si al final del día hay más candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra candidata a gobernadora y con eso se consolida la decisión de no volver al kirchnerismo en la Provincia no me parece un atajo ni una discusión que altere la previsibilidad", dijo el coordinador de ministros.

Las versiones de una posible colectora a la que se sume Vidal surgieron a partir de las encuestas que indican que no repunta en Provincia la imagen del presidente Mauricio Macri, en un territorio donde las elecciones van unificadas con Nación y que, como si fuera poco, no hay balotaje. Ante el temor de una derrota, desde el Ejecutivo abrieron el juego para negociar en territorio bonaerense con Alternativa Federal.

Las alternativas para la implementación de colectoras

Hay dos posibilidades para que se efectivice la implementación de colectoras, que fueron prohibidas por Macri en abril pasado a través del decreto 259/19. Una es que la Justicia haga caer esta resolución a partir de los amparos que presentó la oposición, lo que evitaría el costo político del Gobierno de dar marcha atrás con el decreto. La otra opción, que el Ejecutivo quiere evitar, es derogar esta resolución.

Originalmente el Gobierno prohibió las colectoras ante la posibilidad de un acuerdo entre el kirchnerismo y otros sectores del peronismo que debilitaran las chances electorales de Vidal en Provincia. Pero esto no sucedió y ahora, a menos de dos meses de esa medida, el Gobierno quiere volver sobre sus pasos para poder redefinir su estrategia.