Florencia Torrente: “La diversidad cultural abre puertas”

04/06/2019

La ascendente actriz Florencia Torrente protagoniza el introspectivo thriller “Cuando dejes de quererme”, una coproducción argentino-española que se estrenará este jueves en las salas de cine argentinas, en lo que es una buena simbiosis que entrecruza historias vascas y argentinas.

“Fue muy adrenalínico todo. Sucedió muy rápido”, dijo Torrente en una entrevista con Télam, en relación a cómo se dio la posibilidad de trabajar junto al director Igor Legarreta y al actor argentino Eduardo Blanco, quien tiene una reconocida carrera en España.

En el filme, Laura (Torrente) recibe el llamado de su tío desde el País Vasco para contarle una noticia inesperada: su padre, quien ella pensaba que la había abandonado de chica, fue asesinado y su cuerpo encontrado 30 años después.

Con la compañía de su padrastro (Blanco), esposo de su fallecida madre, decide regresar a su pueblo de nacimiento para descubrir en qué circunstancias y por qué mataron a su progenitor, en un intento no sólo de conseguir justicia, sino también de descubrir su propio pasado.

“Esta película me conectó mucho con nuestra historia. La peli habla de ETA y es un link directo a la dictadura. Eso me hizo mirar de forma más profunda la historia de mi país. Conocer el pasado del personaje era algo que tenía que hacer. Y filmar allá fue muy diferente, el País Vasco es algo distinto a España, desde el clima hasta la geografía. Hubo un buen marco para el personaje de Laura”, señaló la actriz que participa del “Bailando” sobre el filme que tuvo estreno hace un año en España y que le dejó la posibilidad de otros trabajos en el exterior.

Su personaje se encuentra limitado para establecer relaciones con los hombres. ¿Cuánto cree que influenció el creer que su padre la había abandonado?

Lo que nos sucede de chicos nos marca para toda la vida. Para ella su padre la había abandonado y esa imagen de padre estaba desintegrada. El trabajo para traspasar ese dolor es muy grande, por lo que al final siempre se escudaba en el enojo, algo que es mucho más fácil. Creo que ese sentimiento con su padre biológico limita su relación con los hombres.

¿Y el haberse ido de chica de su tierra? Es algo común en los tres personajes principales de la cinta.

Todo nos influye aunque no querramos. ¿Cómo no te va a influir que te saquen de tu país? Pero el tema es darse cuenta de que te pasa eso. Hay mucho trabajo para eso y esos factores construyen a Laura, el haber creído algo de su padre que no era o el haberse ido de su país natal.l