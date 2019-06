Shiloh Jolie Pitt se muestra tras su cambio de género

04/06/2019 - 20:53 Pura Vida

Desde muy pequeña,Shiloh Jolie Pitt se mostró más a gusto luciendo vestimenta masculina, y en varias oportunidades su madre, la famosa actriz Angelina Jolie dijo ante la prensa que lo dejaba en la libertad de hacerlo. En 2010, la estrella de Hollywood habló de la autopercepción de su (por entonces) hija como varón. “Le gusta vestirse como niño, ella quiere ser niño. Entonces, le tuvimos que cortar el cabello. Ella piensa que es uno más de sus hermanos”, había dicho la actriz, cuando Shiloh tenía apenas tres años.

Pues bien, el adolescente de 12 años inició un tratamiento para cambiar de género. Empezó a tomar hormonas para cambiar su aspecto, en concordancia con su identificación sexual y llevar adelante una vida de chico trans.

El adolescente se dejó ver en una salida que compartió con su madre, y sus hermanas Zahara (14) y Vivienne (10), en Los Ángeles, adonde fueron a comer juntos y a hacer compras.

Angelina acaba de regresar de Albuquerque, New Mexico, donde está filmando la película Those who wish me dead (Aquellos que me desean muerta).

Según informaron los medios estadounidenses, Shiloh está siendo tratado en el Centro de Cirugía Younique de Santa Mónica, en California.