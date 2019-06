La acción vuelve tras el parate por Mailín

04/06/2019 - 21:12 Semillero

El fin de semana pasado no hubo actividad en el certamen de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol debido a la celebración de la festividad de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín. Pero el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores programó para este sábado 8 de junio la cuarta fecha del Torneo Apertura 2019, que presentará una atractiva cartelera.

Como ya es habitual, los primeros en ver acción serán los chicos de Sexta División, a partir de las 8. Luego jugarán los de Séptima, a continuación lo harán los de Octava y finalizarán la jornada los de Novena. Habrá tolerancia de 30 minutos únicamente para los partidos del primer turno.

El programa de la cuarta fecha es el siguiente:

Zona A: Instituto Deportivo Santiago vs. Unión Santiago (en Copse), Comercio vs. Villa Unión, Central Córdoba vs. Banfield (en cancha a designar), Agua y Energía vs. Mitre Amarillo y Yanda vs. Estudiantes (en Estudiantes).

Zona B: Sarmiento vs. Vélez, Independiente de Fernández vs. Independiente de Beltrán, Mitre Negro vs. Central Argentino (en San Marcos), Unión de Beltrán vs. Güemes, Defensores de Forres vs. Sportivo Fernández.