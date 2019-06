Citan a docentes e instituciones a notificarse del estado de sus trámites

04/06/2019 - 22:09 Santiago

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración (DGA), dependiente del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan, a notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente. Deben concurrir al nuevo edificio del organismo sito en avenida Belgrano (S) Nº 1940, Capital, de lunes a viernes de 8 a 12.30.

Deben concurrir Juárez Cyntia (As. Nº 5136/19); Acuña Marini Gustavo (As. Nº 18989); Britos Carlos S. (As. Nº 18228/19); Anríquez Karina (As. Nº 53574/18); Carpio Ramona E. (As. Nº 2084/19); Díaz Sandra B. (As. Nº 11626/19); Morales Daniel R. (As. Nº 17681/19); Carnavalo Torres Franco (As. Nº 13205/19); Díaz Diego S. (As. Nº 11489/19); Ávila Luis R. (As. Nº 9207/19); Robles Nancy B. (As. Nº 8973/19); Gil Marilyn (As. Nº 1772/19); Sosa Ibarra Elsa (As. Nº 15832/19); Díaz Claudia del V. (As. Nº 17196/19); Álvarez Ramón E. (As. Nº 38459/18) y Barraza Mariza E. (As. Nº 14150/19).