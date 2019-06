¿Se mueve el diamante? La ilusión óptica que “enloquece” a la red

04/06/2019 - 22:51 Mundo Web

La ilusión óptica del diamante es el nuevo furor de la red.

El experto en efectos visuales, Arthur Shapiro, publicó el "diamante perpetuo" y según ha explicado, "el diamante permanece fijo en un solo lugar, pero parece moverse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha".

"Se trata de un continuo y sin ambigüedad en una dirección a pesar de que nunca se cambió físicamente la explicación", ha explicado en un comentario el experto, en respuesta al funcionamiento de la ilusión óptica, tal y como recoge Gizmodo.

El truco consiste en los colores, ya que el fondo parpadeante y los bordes alternos alrededor del diamante provocan la sensación de que el objeto esté en movimiento, sin embargo, permanece completamente en el mismo lado. La publicación de Twitter ha generado más de 1.500 retuits y 3.150 likes, revolucionando a todo aquel que la ve.

The perptual diamond: The diamond remains fixed in one place but appears to move up, down, left, or, right. See how far away you can be from your screen before the effect goes away. From https://t.co/XRFKTtjOfm pic.twitter.com/af7BOUCvfC