Alertan a la población por la temporada de incendios forestales

05/06/2019 - 00:02 Santiago

La Dirección General de Bosques y Fauna informó que nuestra provincia de Santiago se encuentra en temporada de incendios forestales de junio a noviembre, por lo que solicitó a la población tomar recaudo para evitarlos.

Recomendó en zonas rurales, alejar los materiales combustibles de la vivienda, hojarasca, ramas, rastrojo y maderas; guardar el gasoil, nafta o insumos agropecuarios en lugares aislados; proteger de la propagación del fuego los cultivos, pastizales y montes con calles cortafuegos o libres de vegetación.

También solicitó no quemar vegetación sin autorización y en períodos expresamente prohibidos, y cuando tenga el permiso otorgado por la Dirección de Bosques y Fauna, cuidar atentamente la propagación del mismo. Preparar equipos para atender alguna contingencia, rastra pesada, cisterna de agua, etc. y hacerlo saber a la Brigada de Lucha contra Incendios forestales más próxima; y no quemar vegetación por ningún motivo en condiciones meteorológicas de alta peligrosidad.

Los productores, propietarios o arrendatarios de campos, deberán iniciar las tareas de limpieza perimetrales de alambrados, con el objeto de mantener barreras cortafuegos para evitar propagación de focos ígneos.

Se recordó que está vigente la Ley Nacional Nº 26.562 de protección ambiental para control quemas, que busca prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas. Por lo que prohibe toda actividad no autorizada.