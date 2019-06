Los Pumitas no pudieron doblegar al fuerte Gales

05/06/2019 - 00:28 Deportivo

El seleccionado argentino Sub 20 de rugby, Los Pumitas, con el santiagueño Bautista Pedemonte en el quince inicial, no pudo con Gales y perdió por un ajustado 30 a 25, en el partido inaugural del grupo A de la Copa del Mundo.

El equipo albiceleste comenzó de manera discreta y dependerá de un próximo triunfo ante Islas Fiji (el sábado a las 13) para avanzar a la 2ª ronda. Al término del primer período, el conjunto galés se imponía por 11/10. El conjunto argentino convirtió tres tries, a través de Francisco Minervino, Rodrigo Isgro e Ignacio Mendy.

Hubo sendos penales anotados por Gerónimo Prisciantelli y Joaquín de la Vega Mendía, quienes -además- aportaron una conversión cada uno. En Rosario, Francia derrotó a Islas Fiji, por 36/20. Los demás marcadores de la jornada: Australia 36, Italia 12; Inglaterra 26, Irlanda 42 (grupo B, en Santa Fe); Escocia 19, Sudáfrica 43 (grupo C, en Rosario) y Nueva Zelanda 45, Georgia 13 (grupo C, en Santa Fe). La segunda fecha, a disputarse este sábado: Sudáfrica/Georgia (grupo C, en Rosario, 10.30); Australia/Irlanda (grupo B, 10.30); Francia/Gales (grupo A, en Rosario, 13); Nueva Zelanda/Escocia (grupo C, en Rosario, 15.30) e Inglaterra/Italia (grupo B, 15.30).