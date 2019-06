FÚNEBRES | 5 de junio de 2019

05/06/2019 - 00:42 Funebres

Fallecimientos

- Aldo Ítalo Mazzoleni

- Félix Antonio Noriega (La Banda)

- Nélida Moreno de Vásquez

- César Eduardo Santillán

- María Rita Gorosito

- Carlos Salvador Ibares

- Francisco Matías Sansierra (La Banda)

- Estefanía Hoyos

- Ercilia Agripina Piñeyro

Sepelios Participaciones

BUCCI DE IBAÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Mónica Nader participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Guillermo Ibáñez. Ruega oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Cristian Oliva participa su fallecimiento y acompaña a su amigo José y demás familiares en estos momentos de profundo dolor.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Rodolfo Eduardo Luna y Monina Catán, participan su fallecimiento y acompañan con dolor a su hermana Rosalba Evelina y a su hija Marita. Elevan oraaciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. El que crea en mi, aunque muera vivirá''. Con gran tristeza, sus alumnos de 5º ''A'' de la Promoción 1.963 de la Escuela Normal ''Dr. José Benjamín Gorostiaga'', despiden a su Profesora de Filosofía y acompañan en el dolor a sus familiares.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Mirta del V. Peralta, Tomás Allall e hijos despiden a la dulce y delicada Sra. Delfina y acompañan a sus queridos amigos: Marita, José y sus nietos Leandro, Pablo, Alejandra y Belén Santos. "Que el Señor la reciba a su lado y la bendiga con el lugar privilegiado junto a su amado esposo Jorge". Ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Martha Corvalán Olivera participa con dolor el fallecimiento del querido amigo. Acompaña a su esposa Cristina, hijos y demás familiares en este momento de pesar.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Mónica Nader participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de Virginia y Dolores y padre político de Santiago Salvatierra. Ruega oraciones en su memoria.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Sus tíos Milly y Cecilia, sus primos Francisco, José y Juan Cortez, su tía Olga Gonzáles participan con dolor su fallecimiento.

GHIONE DE ZURITA, SARA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Participan los compañeros de la E.E.B.A. Nº 1 "H. Irigoyen" de su hija Anita; directora del mencionado establecimiento.

GHIONE DE ZURITA, SARA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. "Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, ni sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para tus días, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino". Isaías 41:13. Abrazamos a nuestra compañera Karina Zurita y a su familia, ante la pérdida de su mamá, sabiendo que nuestro Dios llena de amor y consuelo. Acompañan tus compañeras del Jardín Mi Pesebre.

GHIONE DE ZURITA, SARA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sulma Juárez de Carrizo, sus hijos Lita, Ramón, Kike, Graciela, Marcia, Marta Carrizo y sus respectivas flias., participan el fallecimiento de Doña Sarita consuegra y amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSITO, MARÍA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Sus hijos Felipe, Alberto, Olga, Luciana, Rita, Sandra, Soledad, Sandra, h. políticos Monica, Silvia, Claudio, Jorge, Alejandro Miguel, Jorge, Mario nietos bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

HOYOS, ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Sus hijos Teresa, Lucía, Ramon, Chola, Gladis, Oscar, Carlos, silvia, Claudio, h. pol. nietos bisnietos, tataranietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados 15 hs. cementerio La Piedad. casa de duelo Echeverría 260 Bª Mosconi. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

IBARES, CARLOS SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Su hija Carla, su hijo Pol Julio Ardiles, sus nietas Milagros, Mayra, Naiara y Zoé participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 12 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo P L Gallo 340(SV) CARUSO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Sus hijos: Aldo y Karina Mazzoleni, su hija pol.: María Alicia Morales, sus nietos: Micaela Mazzoleni e Iván Serrano, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Con fe nos unimos en las palabras de San Pablo, El sufrimiento de acá abajo no tiene proporción con la gloria del Cielo". Su hermana Nena Mazzoleni, tus sobrinos Lizzi, Mara, Aníbal y sus respectivas flias., acompañan con dolor a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Sus hermanos políticos Blanca del Valle, Gerardo Fortunato, Marcelina y Rosa Paulina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Su hermana política Rosa Paulina Salón participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su hermana política Nilda Bravo de Mazzoleni y sus sobrinos Mario, Cindy, Lourdes y Delfina Mazzoleni participan con profundo dolor su fallecimiento.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Sus sobrinos René Salón, Silvina Salón, Carolina Salón, Juan Salón, su hna. política Blanca Salón y Clarisa Gerez participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Tío querido estarás siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Tu bondad llevas al Cielo". Sus sobrinos René Abuchacra, Mora, y sus hijos Lara, Tanya, Nazareno y Malena acompañan con profundo dolor a sus hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos y Agostina, Matías y Florencia y sus nietos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al querido amigo aldo en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Carlos Ibarra y Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del C.P.N Aldo Mazzoleni. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Esc. Oscar Luis Karam, Esc. Carmen Venegas de Karam, Esc. Luis Augusto Karam y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Gustavo Abeijón Mukdsi, su esposa Alejandra Lucero y sus hijos Máximo y Augusto, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Cr. Aldo R. Mazzoleni.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Julio Lucero, Georgina Blanco, Mariela Baumann y María Silvia Lescano, Pablo Gorostiaga y Héctor Muratore participan con dolor su fallecimiento.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. C.P.N. María de la Paz D'Amico, C.P.N. Alejandra Lucero e Ing. Guillermo Arce participan con dolor su fallecimiento.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Gino Cianferoni, Silvina Moisés, Alejandra Taboada, Hernán Meleán, C.P.N. Claudio Stancampiano, Beatriz Russo, Mario Paz, Wanda Bequis Mencia, C.P.N. Claudia Gelid participan con dolor su fallecimiento.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Ing. José Félix Alfano participa el fallecimiento del padre de su amigo Aldo Mazzoleni. Ruega oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Ing. Raúl A. Tuma participa el fallecimiento del padre de su amigo Aldo Mazzoleni. Ruega oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Personal y directivos de Finor S. A. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Luis Chedid y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Aldo Mazzoleni. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Walter Chedid y familia., participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Aldo Mazzoleni. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Mirta Julián, su esposo Ricardo Morales, sus hijos Pila, Cecilia y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su cuñado Aldo Mazzoleni. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Clara Mazzoleni, participa con inmenso dolor el fallecimiento de su hermano Aldo. Que Dios lo reciba con una sonrisa por los innumerables bienes que sombré en la tierra. Sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Elena Abraham de Mazzoleni, sus sobrinas, Karla y Andrea Mazzoleni, sobrinos nietos Antonella y Lucas Bianqueri Mazzoleni y Milena Brito Mazzoleni, sobrino pol. Roberto Brito participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oracion es en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Lic. Marcelo Gentilini y su esposa Gabriela Monti; Dr. Matías S. Gentilini y su esposa Dra. Patricia Velez García participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Martín Gallardo y Mariana Tarchini participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo Aldo. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Eduardo Kalalo, Héctor Cabrera, Martín Gallardo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo Aldo. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Sus compañeros del ex Banco Provincia: Rubén Castellini, Manuel Hernández y Mario Bejarano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar e hijos Nadia, Joaquín y María Pía participan su fallecimiento, acompañando a su hijo Aldo y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Isabel Buxeda y familia, Raúl Denti y familia, Germán y Adriana Zucal participan su fallecimiento y despiden con tristeza a su apreciado vecino Aldo. Piden a Dios por su eterno descanso.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Rafael Ledesma y familia participan con dolor su falleciento y acompaña en el pesar a su hijo Aldo. Elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Manuel Robles, Sebastián Robles y Julieta Gigli participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Aldo ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

MONJE, ÁLVARO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Ing. Juan Chejolan, su esposa Norma Dapello, sus hijos Mariano y Beto, lamentan su injusta muerte y acompañan a sus familiares en su dolor. Ruegan por su descanso eterno.

MORENO DE VÁSQUEZ, NELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Su esposo: Ramón Vásquez, sus hijos: Ramón, Viví, Moni, Kiki y David, nietos y bisnietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO DE VASQUEZ, NELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Señor tu hija ya esta ante ti haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de la Escuela Especial Nº 45 Ing. Bruno Volta, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Liliana Vázquez. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO DE VÁSQUEZ, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. El profesor Mario Daniel Atterbury, secretario Gral. la Prof.- Susana Beatriz Salvatierra, secretaria adjunta y demás integrantes de la comisión directiva del sindicato de docentes independientes de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de las Prof. Liliana y Mónica Vázquez. Ruegan pronta resignación a sus familiares y elevan oraciones en su memoria.

MORENO DE VÁSQUEZ, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. José Manuel Broquez, secretario de asuntos laborales, Pablo Rubén Capua secretario tesorero y finanzas, administración Fabiana Wesler, secretaria de capacitación, Sabrina Saavedra, secretaria de acción social y cuerpo de3 delegados sindicales de la comisión directiva del sindicato docente independiente de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de las prof. Liliana y Mónica Vázquez. Elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

PELÁEZ, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/19|. Tessi y Marta Iturre y sus respectivas familias acompañan a su hermana Mecky en estos momentos.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Teresita Gerez Zanoni junto a sus hijos Ángel Muratore y Mariana Falcone, y Claudia Muratore y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su amiga tan querida y acompañan a su familia en su dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Raúl A. Tuma, su señora Beatriz Argañaraz e hijos; Dr. Guillermo Tuma participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Ricardo y Luis Janovich. Ruega oraciones por su eterno descanso.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Con gran dolor despedimos a Porota y acompañamos a Milán y familiares en tan difícil momento. José "Chelo" Chazarreta y Sandra Clavero. Ruegan oraciones en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Chino Gubaira, Fabiola Vittar, Oso y flia. Toti y flia. Gabriel y Guada participan su fallecimiento, acompañan a familiares y amigos en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. ''Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno''. Estela del Pilar Garcia de López, sus hijos: Mario Alberto y Verónica, José María y Pamela Sarmiento, con sus respectivas familias, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposo, hijos y nietos, en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Su esposa Alejandra sus hijos cesar y Morena su hija política Romina sus nieta Lola y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787.

SANTILLÁN, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Su hermano Carlos Ricardo Santillán, su cuñada Silvia Villalba de Santillán, sobrinos Eugenia, Silvia, Carlitos y Rita Santillán y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Recordaremos con cariño, tu calidez y tu alegría. Tus compañeros de OSPE: Soledad, Roxana, Ana María, Verónica Marcela, José, Hernán, Gerardo, Eugenia, Mercedes, Mirta y Fernanda.

SANTILLÁN, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Compañeros de trabajo de su hijo César: Claudia Estela, Daniel y Juan Pablo participan el fallecimiento de César Santillán y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Sus consuegros Marta C. Maldonado y Armando Battán, junto a sus hijos Manuel, Marta, Elsa, María Romina, Lourdes y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. José Battán, Marta Labate y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. María Cristina Camus participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Dra. Mirta Peralta de Allall despide con pesar a la estimada secretaria del Colegio. de Abogados y acompaña a su hermana Dra. Gloria Villalba en este doloroso momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ÁLVAREZ DE CAMPOS, EBELIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. "Cuando mi madre se fué de este mundo... sentí dolor e impotencia de saber que ya no estaría con nosotros.. Pero nos dejó tantos recuerdos, vivencias y enseñanzas en nuestra vida y nos damos cuenta que no se fue del todo de nuestras vidas". Sus hijos Omar y Willy, hija política Silvia y sus nietos Nicolás y Facundo invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 en Catedral Basílica al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

NASSIF, LEYLA ESTELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/98|. Hoy a las 20 horas al cumplirse 21 años de su fallecimiento en la iglesia La Merced, se oficiará una misa en su memoria. Invitan a rogar por el descanso de su alma: su padre Alfonso, sus hermanos, hijos y demás familiares.

RODRÍGUEZ DE CASTILLO, JULIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. "Mami, ya dejaste de sufrir, luchaste hasta el último día que el Señor te llamó a su lado, donde no hay dolor ni sufrimiento. Vivirás siempre en nuestros corazones, te extrañamos mucho". Su esposo Carlos, sus hijos Carlos y Lucky, sus hijos políticos Patricia y Alejandro, sus nietos Pilar, Ana Paula, Evangelina, Emiliano y Matías invitan a la misa que se oficiará hoy miércoles 5 de junio a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano al cumplirse dos años de su partida.

SALOMÓN DE ROLDÁN, SARA (Doña Sarita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/69|. Madre querida, a pesar del tiempo transcurrido (cincuenta años), que nos dejaste en este mundo material junto a los tuyos para ir a descansar junto a Dios, te seguimos recordándonos porque sos eterna en nosotros. Sus hijos Nardo, Néstor, Oscar, Esther e Inés, hijos políticos Nora, Teresita, Elba y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. La Inmaculada, Balcarce e Independencia. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Su hija política Blanca Laudani, sus nietos Damián, Mathias, Cristina y bisnietos Agustín, Justino, Matilda y Ema participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Carlos Eduardo Montenegro, Olga Martín de Montenegro y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Héctor Baraldo, Sonia Torri, sus hijos Luciana, Sacha y Martín participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Marta De Simone Vda. de Mocchi participa su fallecimiento, y acompaña a su hija Dorita en su dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. "En mi alma llevo todas mis pertenencias. Lo que no está ahí, no me pertenece". Sus amigos Tito Rusz, Cristina Maidana y sus hijos: María Cristina, María Valeria y José Roberto, su nietos Mathias Qüesta y bisnietoss Justino y Matilda, participan de su vuelo eterno. Acompañan con oraciones su partida de paz y amor.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu reino". Las amigas de su hija Dorita: Tesy, Graciela y Marta Iturre participan con profundo dolor su falleicmiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Dr. José Lugones y familia y Dr. Carlos Pedro y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Armando Miguel Jozami y flia, acompañan con cariño a la querida colega y amiga Dorita, deseando pronta resignación. Elevamos oraciones en su memoria.

NORIEGA, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Sus hijos Héctor, Carlos Magalí, Luis h. pol. Silvia, Patricia, Luis, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio Jardin del Sol.Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NORIEGA, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Ramona Borsellino de Cuba, Sara, Liliana, Clara, Claudio y nietos de Ramona; participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su gran amigo Luis Noriega y familia, se ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol, La Banda.

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Su esposa Adriana Elena Herrera, sus hijos Idelfonso, Matías Pauli, Alejandro, Daniel, Belén, Blas hijos pol. nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados 11 hs. cementerio Jardín de Sol casa de duelo Belgrano 532 . L.B s/n SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Ya está ante ti Señor. Permítele entrar en tu reino". Su sobrina y ahijada Graciela Sansierra, su esposo Ariel Figueroa y sus hijos Marianella, Ponciano y Laurencia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Ana María Baccino y familia, María de los Ángeles Platas de Mayuli y familia participan su fallecimiento.

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Cristina Santillán, Fernanda, Daniela y Pablo Ocón participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. "Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios". Su hermano Guilli Farías, su hermana política Betty y sus sobrinos Ariel y Valeria participan con profundo dolor su fallecimiento.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Negro, Gurisa y Helena Zurita participan con mucho dolor el fallecimiento de la mama de sus queridos amigos Eduardo y Adriana y ruegan una oración en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. María Cristina Camus participa con gran pesar el fallecimiento de la mamá de sus colegas y amigos Dres. Eduardo y Esteban Gil acompañándolos junto a sus demás familiares en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. El Colegio Bioquimico de Santiago del Estero participa el fallecimiento de la Sra. madre de su asesor letrado Dr. Eduardo Gil, y ruega oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Nazario de García Olivera, sus hijos Javier, Guadalupe y Milagros participan con sentimiento cristiano su fallecimiento, elevan una oración en su memoria y acompañan a su amigo Eduardo y familia.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. José Sinesio Gómez y Blanca Estela López participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Quimilí.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Junta Ejecutiva, presidente Ing. Agrim. Ramón E. Pérez y personal del Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Asesor Legal del CPIA Dr. Eduardo Gil. Rogamos su descanso eterno y consuelo a sus familiares.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Dr. Daniel Alejandro Fiad y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Lauro López y Olga Pérez, sus hijos Antonio, Alejandro, Analia y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Gringo, sus hijos Polo, Eduardo, Enrique y Esteban en este duro trance. Elevamos oraciones al Señor en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Enrique Federico Gil. Ruega oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Enrique Federico Gil. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. El personal directivo, docente, administrativo y de maestranza del Jardin N-54, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera de trabajo Berta Villalba y elevan oraciones en su memoria.

SILVANI, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19 a los 69 años|. Oriundo de Buenos Aires. Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración. Su esposa sus hijos Roxana, Nancy, Romina y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Loreto.

SILVANI, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19 a los 69 años|. Señor, mírame, dame fuerza. Tú siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Sus nietos Exequiel, Valentín, Luciano y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Loreto.

SILVANI, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19 a los 69 años|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Sus nietos Luana, Lautaro y Leonel participan con profundo dolor su fallecimiento. Loreto.