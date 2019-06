Alberto Fernández: "Estoy espléndido, para alegría de unos y desgracia de otros"

05/06/2019 - 10:43 Política

El precandidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández, despejó todos los rumores respecto a su estado de salud y aseguró que se encuentra "espléndido, para alegría de algunos y desgracia de otros".

"El lunes tuve un día bastante agitado, me reuní con Matías Lammens, con Felipe Solá, con el gobernador de La Rioja (Sergio Casas); ese día tuve mucha tos, una tos seca, y me dolía mucho la espalda. Entonces lo llamé a mi médico, uno de los médicos que forman parte del staff del Otamendi, y me dijo que vaya", comentó en diálogo con Nelson Castro en radio Continental.

El compañero de fórmula de Cristina desmintió que haya tenido una embolia pulmonar: "Si fuera así, yo nunca podría haber hablado como lo estoy haciendo, estaría en terapia intensiva".

"Me detectaron que tenía una fuerte inflamación en la pleura. Yo ya había tenido en el 2008 un antecedente de un pequeño coágulo en el pulmón. Entonces me dieron vía intravenosa medicación para calmar el dolor y, ya que estaba internado, mi médico me dijo que me quede y me haga un chequeo general", reveló.

Por último, desmintió que esta complicación de salud tenga que ver con la campaña electoral. "No me estresa, viví toda la vida haciendo esto, el descuido es no haberle prestado atención a la tos; me dejé estar por la adrenalina de seguir adelante", cerró.