Esta noche habrá fútbol en el Parque Municipal Florencia Genesir de Frías

05/06/2019 - 11:50 Interior

CHOYA Choya (C) Entre hoy y el viernes se pondrá en juego la cuarta fecha del torneo "Camino a los 65 años del glorioso club Villa Paulina" y que tiene como ente organizador a la Liga de las Instituciones de Frías.

En esta oportunidad el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal Florencia Genesir de la Ciudad de la Amistad recibirá las emociones de una competencia que se ha ganado un lugar de preferencia en esta parte de la provincia.

El programa de hoy arrancará a las 20 con los siguientes partidos: Tránsito vs Bancarios; Empleados de Comercio vs Loma Negra; Talleres vs Tráfico y Escuela Técnica vs Aoma.

El viernes continuará la fecha a la misma hora y lugar con los juegos entre Talleres vs Tránsito; Escuela Técnica vs Bancarios (ambos partidos suspendidos de fechas anteriores) Policia vs Polideportivo y Sindicato de Panaderos vs La Bio Diesel.

La tabla de posiciones tiene a Bancarios, Talleres, Sindicato de Panaderos, Tránsito y Escuela Técnica con 6 unidades en la cima.