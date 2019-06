CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de junio de 2019

05/06/2019 - 20:33 Cartelera

CANAL 07

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.15 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOOD TRUCKS

20.00 ALTO CONTRASTE

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.19 LOS OSITOS CARIÑOSOS 2

07.52 EL MAJESTIC

10.56 JACK

13.08 LARRY CROWNE

15.00 EL MAJESTIC

18.10 EL HOMBRE QUE CONOCÍA EL INFINITO

20.14 PRESENCIA SINIESTRA

22.00 PARAÍSO PERDIDO. LOS HOMICIDIOS DE LOS NIÑOS DEL ROBIN HILLS

TCM

07.25 LOST - T. 1 - EP. 4 - WALKABOUT

08.08 LOST - T. 1 - EP. 5 - WHITE RABBIT

08.53 LOST - T. 1 - EP. 6 - HOUSE OF THE RISING SUN

09.37 LOST - T. 1 - EP. 7 - THE MOTH

10.22 LOST - T. 1 - EP. 8 - CONFIDENCE MAN

11.06 LOST - T. 1 - EP. 9 - RAISED BY ANOTHER

11.51 LOST - T. 1 - EP. 10 - SOLITARY

12.35 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST COWBOYS HAVE DADDY ISSUES

13.19 LOST - T. 1 - EP. 12 - WHATEVER THE CASE MAY BE

14.03 LOST - T. 1 - EP. 13 - HEARTS AND MINDS

14.48 LOST - T. 1 - EP. 14 - SPECIAL

15.32 LOST - T. 1 - EP. 15 - HOMECOMING

16.15 EVOLUCIÓN

18.02 LO QUE SUCEDIÓ AQUELLA NOCHE

20.02 JUEGOS SEXUALES

22.00 TODAVÍA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

TNT

06.00 SHANGHAI KID

08.17 SLAMMA JAMMA

10.15 UN CUENTO DE INVIERNO

12.20 U-571

14.23 SOMBRAS TENEBROSAS

16.24 INTENSAMENTE

18.04 TRON. EL LEGADO

20.23 LA LEYENDA DE TARZÁN

22.30 OTROS PECADOS - T. 1 - EP. 8 - KADISH PARA UN BAR MITZVAH

23.30 VENGANZA LETAL

SPACE

06.00 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO

07.02 IP MAN. LA PELEA FINAL

08.35 LOS PERDEDORES

10.19 LLAMARADA

12.44 FUEGO CON FUEGO

14.35 PRÍNCIPE DE PERSIA.

LAS ARENAS DEL TIEMPO

16.39 FURIA DE TITANES

18.31 FURIA DE TITANES 2

20.19 FURIA SALVAJE

22.00 FURIA: LAS PELEAS DE CARLOS MONZÓN

23.30 CARRERA CONTRA EL TIEMPO

CINECANAL

11.55 PARANORMAN

13.55 SÚPER 8

15.55 EL HOBBIT. LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS

18.25 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA

20.05 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

22.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

A DÓNDE IR

CASA GARMILLA

(ESPAÑA 462, LA BANDA)

*VIERNES 7, A PARTIR DE LAS 23, PRESENTACIÓN DE RODDY MONTENEGRO. INVITADO: GUILLERMO DOMÍNGUEZ.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

*VIERNES 7, SHOW EN VIVO DE FELIPE FERNÁNDEZ Y LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 7, A LAS 23, ANDANZAS DEL BAILARÍN, CON LA ACTUACIÓN: LITO TIJERA, FREDY Y CRISTIAN PÁEZ, A MATAR O MORIR, ARMANDO SANTILLÁN, LA COOPERATIVA CULTURAL, FEDE CÁCERES, RODRI SALVATIERRA Y JORGE LÓPEZ.

*SÁBADO 8, A LAS 23, FIESTA NORTEÑA CON LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, TATIANA DÍAZ Y ARTISTAS INVITADOS.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

+ SÁBADO 8, A LAS 23, LA FIESTA DEL DESIERTO CON LOS ARCANOS DEL DESIERTO, LA BANDA DEL PETISO, ULTRAVIOLETA Y SOL DEL MONTE.

+ VIERNES 14, A LAS 23, LOLOUBIZARRO, CON MALA FAMA, LAGARTOS DUB, LOS KARANES Y SU TRIBUTO A LOS FABULOSOS CADILLACS, DJ MAGDA DARCHUK, DJ CACHO FRÁGOLA Y DJ AY DOLORES.

DELFINA BAR

(ROCA 353)

*SÁBADO 8, A LAS 23.30, TUFISINA DISCOS PRESENTA “TUS MONITORES”, “ALEM (TUC.), “LA MAREA INFINITA” Y “CORP 86”.

PLAZA ABSALÓN ROJAS

EL SÁBADO 8, A LAS 14, FESTIVAL SOLIDARIO POR LOS JURÍES CON JUAN SAAVEDRA, MARCELO VÉLIZ, CLAUDIO ACOSTA, PABLO CARABAJAL, SALITRAL, LA CRUZ DANZA, VERO SARDAÑA, CAROLINA HAICK Y MARCOS BARRIONUEVO.

CINES

SUNSTAR

GODZILA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

06,07/06 17:30hs (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

06/06 21:40 hs (Cast)

07,08/06 20:35 hs (Cast) 00:00 hs (Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

06/06 17:30 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:20 hs (Cast)

MI MASCOTA ES UN LEÓN (2D)

DRAMA (ATP)

06,07/06 17:00 hs (Cast)

08,09/06 14:20 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

ROCKETMAN (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

06 AL 12/06 19:30 hs (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

06/06 22:00 hs (Subt)

X-MEN (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

06/06 17:00 hs (Cast) 19:40 hs (Cast) 22:00 hs (Subt)

07/06 17:00 hs (Cast) 19:40 hs (Cast) 22:00 hs (Subt) 00:20 hs (Subt)

ALADDÍN (2D) AVENTURA (ATP)

06/06 16:45 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

07/06 16:45 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:35 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALADDÍN ATP con Leyenda

CASTELL. 2D 17:20 - 19:20- 20:00 -

GODZILLA II APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 22:50-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SOLO JUEVES)

X-MEN: DARK PHOENIX APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 17:40- 22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 20:10-

PODÉS ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS DESDE LAS 15 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $230

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $150 todos los días

3D Entrada General: $240

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $160 todos los días.