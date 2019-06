Aseguran que el “Kun” Agüero le habría robado la novia a su hermano menor

05/06/2019 - 20:44 Pura Vida

“No tengo cuñada, mi hermano tiene un montón de novias, las amo a todas”, dijo hace unos días Mayra del Castillo, hermana de Sergio “Kun” Agüero, y despertó más dudas que certezas: sus palabras llegaron pocos días después de que el futbolista de 31 años hiciera público su romance con Sofía Calzetti, una modelo de 22.

Luego de la declaración de Mayra comenzaron a sonar los rumores que aseguran que antes de salir con el ex novio de Gianinna Maradona, Sofía habría sido pareja de Gastón del Castillo, de 22 años, uno de los hermanos del “Kun”.

Hace tiempo, antes de blanquear su romance, el amigo de Lionel Messi había desmentido cualquier relación amorosa con la rubia: “No salimos. Nos conocemos desde chicos, pero es una amiga. Nos vemos en Buenos Aires porque tenemos amigos en común, pero no más que eso. La conozco desde los 12 años”.

El pasado domingo 2 de junio cumplió años, y lo celebró en una disco de Palermo con amigos y familiares. El gran ausente a la celebración fue su hijo Benjamín. “¡Fuerte, hermosa y valiente! Siempre poniendo a tu hijo como prioridad. Tan educada y serena solo para que él no sufra. Tan amorosa y tan dulce para que no le duelan tanto algunas cosas. Hoy elegís el silencio y por eso te admiro más que nunca. Como te dije hace un tiempo: aunque no lo creas, aprendo tanto de vos. Sos la mejor mamá del mundo. Que nada, ni nadie te haga creer que no es así”, escribió una furiosa Dalma Maradona en su cuenta de Instagram. Su mensaje iba dirigido a Gianinna, pero de manera indirecta al “Kun”, su ex cuñado.

Calzetti había sido una de las primeras en saludar a su pareja en las redes sociales: “Feliz cumpleaños mi amor, mis mejores deseos siempre”, escribió junto con una foto en la que se la ve sentada sobre las piernas del goleador.

Si bien se conocían de chicos, Agüero y su novia se reencontraron en marzo en el cumpleaños de “Tini” Stoessel, que se festejó en un boliche porteño. Casualmente, la ídola teen grabó un clip con el delantero del Manchester City. El clip, donde se ve a la ex Violetta y a su amigo muy acaramelados, consiguió más de 29 millones de reproducciones en Youtube en apenas un mes.

El “Kun” ahora tiene nueve días para despejarse de los rumores y concentrarse en el fútbol, ya que el 14 comienza la Copa América y posiblemente él sea uno de los titulares de una Selección nacional que hace tiempo no consigue un título.