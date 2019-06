Morena Rial firmó contrato con Tinelli

05/06/2019 - 20:57 Pura Vida

Morena Rial iba solamente a acompañar a Charlotte Caniggia en el ritmo “salsa de a tres”, pero ahora los productores de “Laflia” la convencieron para que se sume al elenco de parejas participantes al que continuarán agregándose concursantes.

Así lo informó Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter, donde contó que la joven ya firmó su contrato para ser participante del ciclo. “Es la primera famosa confirmada, entre las nuevas parejas que se sumarán”, contó Ángel.

Antes de debutar, Morena ya tiene una polémica asegurada luego de sus picantes críticas a Karina “La Princesita”, a raíz de haber elegido a su expareja “El Polaco” para que la acompañe en la salsa de a tres.

Por otra parte, la flamante joven madre, ya se mostró muy segura a la hora de hablar de las críticas que puede llegar a recibir de parte de jurado: “No les tengo miedo, no me cambia mucho lo que me digan, no voy a salir hecha un Piquín de ahí, así que digan lo que me digan... ya está. Uno nunca sabe, yo soy medio loquita y puedo responder también”, adelantó.

ShowMatch continúa buscando generar el contenido que le asegure mayor rating, y por lo visto irá tras las polémicas. El último enfrentamiento fue el que tuvieron algunos de los integrantes del jurado como Ángel De Brito y Marcelo Polino con los coaches a raíz de las coreografías “vintages”, o las que no provocan nada, como la de Leticia Brédice con su imitación de Maluma, que la llevará hoy nuevamente a la sentencia y quizás al voto telefónico si no logran hacerle modificaciones al cuadro que presentaron y por el que obtuvo apenas 3 puntos.

Mientras tanto, Luciana Salazar vivió una noche intensa de grabación que le significó una baja en la presión.