Presentaron un tratamiento que prolonga la vida de mujeres con cáncer de mama

05/06/2019 - 22:15 Santiago

Especialistas que intervienen en la reunión de la Sociedad Americana de Oncología (Asco, por sus siglas en inglés) que se realiza en Chicago, Estados Unidos, presentaron un trabajo en el que aseguran que el uso de una terapia dirigida (ribociclib) en combinación con terapia hormonal, prolonga la vida de mujeres con cáncer de mama metastásico del tipo más frecuente.

Según el trabajo, el ribociclib forma parte de un conjunto de drogas llamadas inhibidores selectivos de quinasas dependientes de ciclinas que, al bloquear la acción de una proteína (la CDK4/6), logran detener el ciclo celular e impiden que las células tumorales se dividan y proliferen.

La administración de un inhibidor de ciclinas en combinación con terapia de hormonal (que bloquea o disminuye la producción de estrógenos) cambió en los últimos años el paradigma de tratamiento de las mujeres con cáncer de mama avanzado hormonodependiente (RE+/HER2-), el tipo más frecuente, que se da en dos tercios de los casos.

Avances

Estudios previos ya habían mostrado que esa combinación ampliaba la supervivencia libre de progresión de la enfermedad en comparación con terapia hormonal sola. Ahora, el estudio Monaleesa-7, cuyos resultados fueron presentados en Asco y publicados en The New England Journal of Medicine, confirmó que ribociclib también aumenta la sobrevida global.

Para la realización del estudio participaron 672 mujeres menores de 59 años (siete de Argentina), una mitad recibió terapia hormonal y ribociclib, y la otra terapia hormonal y placebo (una sustancia inerte a nivel farmacológico). Los resultados mostraron que el 70% de las mujeres que tomaron la terapia de combinación continuaban con vida después de 42 meses, en comparación con el 46% de las que habían recibido solo terapia hormonal, lo que representa una reducción relativa del riesgo de muerte del 29%.

“Es genial ver que estamos extendiendo la vida de alguien, no solo la cantidad de tiempo que su enfermedad está controlada”, dijo Sara Hurvitz, autora principal del estudio y directora del Programa de Investigación Clínica del Cáncer de Mama en el Centro Integral del Cáncer Jonsson de la Ucla.

Poco tóxico

“Otro aspecto muy importante de este conjunto de drogas y del ribociclib en particular es que son drogas orales que se usan con hormonoterapia, que es un tratamiento muy poco tóxico, muy llevadero, que ha desplazado a la quimioterapia incluso en pacientes que tienen riesgo por tener metástasis peligrosas (como las localizaciones hepáticas, óseas múltiples, o localizaciones multiviscerales). Entonces, han simplificado el tratamiento, haciéndolo más inocuo, con prolongación de la vida y muy buena calidad de vida”, destacó también desde Estados Unidos, Santiago Bella, vicepresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.