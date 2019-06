Dos empresas afrontan serios problemas por la caída del consumo

05/06/2019 - 22:33 Economía

Dos firmas dedicadas a la venta de bienes durables como Musimundo y Pelopincho, se encuentran en problemas ya que la primera de ellas no pudo cumplir con el pago de deudas y la otra, despidió al 20% de su personal.

En el caso de la firma Carsa, uno de los dueños de Musimundo, no pudo pagar los intereses de una de sus Obligaciones Negociables (ON) y buscará, una vez más, renegociar su deuda con sus acreedores.

La firma tiene “un faltante de caja de $706 millones que no puede financiar con recursos propios ni créditos bancarios” y por eso no podría cumplir el pago de intereses pautado de sus ON, explicó ambito.com

En tanto, la reconocida fábrica de piletas Pelopincho despidió a 38 trabajadores, el 20% de su personal. Según el presidente de la empresa Sonne, propietaria de la marca, Héctor Goette, “tuvimos que ajustar nuestra plantilla con el despido de 38 personas para asegurarle la ocupación a los otros 200”.

A esta altura del año, los pedidos apenas rondan el 30% comparados con los de 2018.