La confusión de Salah con el gesto de una periodista

05/06/2019 - 23:17 Mundo Web

Una vez finalizada la final de la Champions League, en plena celebración vivió un momento incómodo con una periodista que reaccionó de una extraña manera cuando una periodista se acercó para hacerle una pregunta.

En el video se observa como el futbolista egipcio pensó que la mujer iba a robarle un beso, por lo que de forma instintiva puso su mano derecha por delante para detenerla.

En realidad, la intención de la periodista era aproximarse al astro egipcio para que oyera mejor su pregunta, en medio de las celebraciones por la victoria de su equipo.

Mo Salah thought the reporter was going in for a kiss so he raised his hand to stop her pic.twitter.com/MTCKHq2YFq