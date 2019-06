“La ley no habla de cuestiones carcelarias en función de diversidad sexual”

06/06/2019 - 00:08 Policiales

“Si fuese abogado de un trans, y piense que por su condición corre peligro en una comisaría convencional, solicitaría un lugar de alojamiento adecuado con su sexualidad escogida que no hay. Lo lograría con un hábeas corpus”, indicó el abogado Guillermo Ruiz Alvelda.

El letrado subraya una aparente contradicción. Un vacío penal en materia carcelaria, pero la diversidad sí contemplada en el fuero Civil.

“El Código Penal no se aplica por sexo, sea varón o mujer. Se rige sobre la autoría del hecho en sí. En cuanto a la cuestión carcelaria, hoy es absolutamente huérfana de legislación al respecto”.

En su análisis, Ruiz Alvelda subraya que la variada gama en sexualidad “no está regulada. En las cárceles se adapta un pabellón especial porque los directores lo resuelven, no porque las leyes lo especifiquen, o haya sido estipulado en equis reglamento. La ley no habla de cuestiones carcelarias en función de la diversidad sexual, sino sobre hombre o mujer”, acota.

“El mismo sistema estatal que ejerce el poder legal de privar de libertad debe prever las condiciones de seguridad y dignidad relativas a la condición o elección sexual de aquellos que encarcele. No puede la ley aceptarlo por un lado y no regularlo o ignorar las consecuencias por otro”.

Amplía: “Si yo fuese fuerza de seguridad buscaría un trato diferencial, aún sin estar regulado. Pero como no está regulado, depende de la oportunidad y otros factores”.

Por el contrario, destaca: “La nueva ley civil (Código Civil) habilita y reconoce la diversidad sexual que no sólo abarca al hombre y mujer en sentido fisiológico o natural (innato) sino hasta la autopercepción sexual distinta a aquélla. La regulación del sistema carcelario o de centros de detención no tiene actualización al respecto y se lleva de los criterios clásicos de distinción. Por eso puede darse que personas que hayan hecho alguna opción sexual lleguen a estar coexistiendo en cautiverio junto a otros sujetos no semejantes y que obviamente no compartan tal diversidad. En suma, así como no se diferencian aún baños en sitios públicos según sólo dos sexos ‘clásicos’ tampoco está legalmente previsto un sistema adecuado para detenidos o condenados fuera de esos criterios”, enfatiza el letrado.