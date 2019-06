FÚNEBRES | 6 de junio de 2019

06/06/2019 - 00:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

Nelvys Ana Catalina Costamagna de Collado

Rubén Braulio Villalva

María Angelica Concha

Lastenia del Carmen Arias

Carlos Tulio López

Ramona Estefania Díaz de Mendez (La Banda)

Hilda América Vieyra (La Banda)

Nicolás Chejolan (Clodomira)

Eduardo José Morales

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARIAS, LASTENIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Sus hijos Segundo, Carmen, Teresita, Carlos, Roberto, Patricia, Daniel, Raúl, Sandra, hijos políticos, hermanos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CONCHA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Su esposo Carlos, sus hijas Mónica y Paola, nietos Oreana, Máximo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CONCHA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Los integrantes de la.agrupacion "La barra de la 3" acompañan a sus amigas Paola y Monica en este triste momento, y piden para ellas y sus flias cristiana resignacion.

CONCHA, MARÍA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Dr. Rolando Filippa y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo, hijas, hijos políticos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

CONCHA, MARÍA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus compañeras del ex Centro Médico del Niño: Lic. Nora Z. de Martín, Dr. Rolando Filippa, Dra. Teresa López, Sofía Castillo, María Luz Gómez, Gladys Godoy, Valle Carabajal y Catalina Castillo participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor y la oración. Ruegan por su descanso eterno.

CONCHA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Mary, me quedan los mejores momentos compartidos. Nunca te olvidaré". Su compañera Marilú de Fernández, sus hijos Silvy, Pepe, Martín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CONCHA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Pedimos a Dios, que este momento tan difícil que te toca atravesar como es la pérdida de tu mamá, te llene de luz, de paz y de resignación para poder sobrellevar este dolor. Plantel y profesores del equipo de Voley del Club Villa Mercedes participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Paito y ruegan una oración en su memoria.

CONCHA, MARÍA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Dra. Valle Butiler. Ctador. Emilio Lavaisse, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Sus primas: Martha Alicia, María Eugenia, María Luisa Tula Gómez (a), y María Elena Ledesma, hijos, sobrinos y sus respectivas flias participan con pena su fallecimiento. Acompañan en este momento de dolor a sus hermanos, hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones a su querida memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. ¡Querida "Vallita"! a los hermosos perfiles personales señalados por tus hijos, hermana Albita, primos, sobrinos, y todos tus parientes, amigos, alumnos, desearía agregar que a esas cualidades las iluminaban tu permanente sonrisa y amabilidad. Compañeras desde la adolescencia, nuestro cariño permaneció indeleble a través del tiempo y era muy sincera la amistad. Dios te preparó un lugar destacado por tu paciencia, y sencillez donde nuestra Madre celestial nos unirá para siempre. Ofrezco mis oraciones por tu descanso eterno y la resignación cristina de los tuyos. Unidos en el amor por Dios por una feliz resurrección. Sara Navarrete de Hounau acompaña espiritualmente.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Hilda Pizzorno de Santillán y flia. participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida María Delfina, quien por su capacidad y sobre todo por sus virtudes personales supo granjearse el respeto y el cariño de las que fuimos sus colegas y siempre amigas en la Escuela Normal Manuel Belgrano. Que el Señor le dé la felicidad eterna y el consuelo de su apreciada familia.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su hermana Norma, sus sobrinos Sandra, Martín, Gabriel, Patricia y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Que brille para ti, abuela, la luz que no tiene fin. Sus nietos Dani, María Inés; Francisco, Fernando, Fabrizio, Andrea y bisnieto Emi participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su hermano político Carlos y su concuñada Irene, su sobrino Federico, Milagros y Pochi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Nelvis, gracias, por estar a nuestro lado todas las veces que te necesitábamos. Te pedimos que desde el cielo ilumines a la familia que dejaste. Marta Acosta y sus hijos Santiago, Mara, Rita, Maríana y Alejandro acompañan a la familia en este doloroso momento.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comisión directiva de la ASEJ: Luis Lobo, Cristina Infante, Manuel González, Walter Reuter, Magui Purulla, Karina Rodríguez, Viviana López, Eli Vildoza, Mario Gramajo, Sergio Sánchez, Claudia Vivas y Juan C. Herrera participan su fallecimiento y acompañan a su hija Dra. Liliana Collado en este doloroso momento.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Magui Purulla y Mariana Barquín Chaud participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida compañera, Dra. Liliana Collado. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|.Taller Pullarello participa el fallecimiento de su vecina y acompaña a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Ni el tiempo, ni las circunstancias haran que nos olvidemos de tu sonrisa y alegría. Que el amor y la ternura de nuestro Señor, te cobijen siempre. Ángel Antonio Rampulla, Eva Sara Romero e hijas Ana Karina y flia., Marianela y flia., Romina Antonella y flia., participan con dolor su fallecimiento y piden oraciones y resignación para sus familiares.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Juan Carlos Collado, Irene de Collado, Federico Collado, tu sobrino, y Milagros Collado y Paula Martina Collado. Tia querida te fuiste en silencio, nos dejaste tu amor incondicional.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Norma Moran y familia, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Liliana Collado.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Lita Jiménez y familia, participan con profundo dolor la partida de su querida amiga. Rogamos oraciones en su memoria.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno, con gran tristeza te despedimos. Amiga, Hermana, Vicina del Alma. Aida Pullarello de Rampulla y sus hijos Ángel Antonio, Sara María y Aida del Valle Rampulla y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Reino Celestia " Nelviz; viviras por siempre en nuestros corazones. Sus amigos y vecinos Kuky Rampulla, José Luis y Ornella. te despiden hasta siempre y rogamos por tu eterno descanso.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Señor ya esta ante ti recibela en tu Reino " Aida del Valle Rampulla, Jose Emilio Grecco y sus hijos, participan su fallecimiento y ruegsan oraciones en su memoria.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Claudio González y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Llegó la hora de dejar tu lugar en este mundo material junto a los tuyos, para ir a descansar junto al Padre celestial". Walter, Meky, sus hijos Sebastián, José María y Marcos con sus respectivas flias. participan con pesar el fallecimiento de la madre de su cuñada y comadre Liliana.

IBARES, CARLOS SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tu morada y brille para él la luz que no tiene fin". Luis Brescia y Ana Vélez y sus hijos Dany, Sebastián y Vanesa y sus hijos políticos Victoria, Ina y Fidel y sus nietos Mily, Naiara, Francisco y Ian, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, CARLOS TULIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Sus hijos Mónica, Ariel y Natalia, su hija política Silvia, Marta y sus nietos participan profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, CARLOS TULIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Marta Elvira Amil Feijóo y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Natalia y acompañan en este doloroso momento.

LÓPEZ, CARLOS TULIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Los ex compañeros y amigos de su hija Naty, del Colegio San José, Promoción 92, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su amiga en este doloroso momento.

LÓPEZ, CARLOS TULIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Sus amigos y vecinos Víctor y Cristina e hijos Francisco, Fernando y Cristinita, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mony, Cachín y Marijó en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, CARLOS TULIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Carolina Ledesma y Ramiro Valladares, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su hija Natalia. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, CARLOS TULIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. El Grupo de Running " Las Emitas " del Profesor Emanuel Gallo, participa su fallecimiento y acompañan a sus compañeras Natalia y Martina en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, CARLOS TULIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Pancho Rubens, Maria Elena Pintaudi y familia y Lucia Gerez, participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a la familia Lopez Martinez.

MAHMUD, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/5/19|. Dra. Delia Raab de Alvarez participa su fallecimiento y acompaña en este momento de dolor a su hermana, Dra. Camila Mahmud de Brahim y su hermano político Camilo Brahim. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Su sobrina Elba Rossana Pellene de Splanguño y tu sobrino político Roberto Splanguño, sus sobrinos nietos Belén, Iany y Álvaro Splanguño participan con profundo dolor su fallecimiento rogando a Dios que tu alma descanse en paz.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. La Comisión directiva del club Banco Provincia participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio, papá de nuestro socio y amigo CPN. Aldo René Mazzoleni. Elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Carlos Marcelo Rojas Bustamante y Josefina del Valle Infante y flia., acompañan a Aldo y Alicia en este difícil trance.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Tío querido eternamente en nuestros recuerdos más preciados. Lic. Susana Díaz Nicolás, sus sobrinos nietos Melani Anabel y Samir Pellene. Acompañamos a su flia. en su dolor.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Fernando Morales, Amalia Russo y sus hijos Fernando, Angelina y Tomás, participan el fallecimiento de un amigo de toda la vida y acompañan con el afecto de siempre a sus hijos Aldo, Karina y familia.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Buby Morales, su esposa Marisa e hijos, participan con profundodolor el fallecimiento de don Aldo. Rogamos oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Rolando Álvarez, María I. Pellicer de Álvarez, sus hijos Laura y Manuel, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Aldo. Elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Elásticos Sialle y su directorio participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Aldo René Mazzoleni. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Ricardo Escontrela y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Cr. Aldo René Mazzoleni. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cr. Aldo Rene Mazzoleni. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Abelardo Ledesma y familia participan su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Gerardo Montenegro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del C.P.N Aldo Mazzoleni. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. CPN Mario Emilio Drube y CPN María Fernanda Alegre y su hijo Santiago Drube, y Delfina Drube participan con dolor su fallecimiento.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Héctor A. Ponce, su esposa Elisa Viscelli, sus hijos Dres. Héctor A., Roxana I. Ponce y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo Suncheño Kili y acompaña en esta gran pérdida a su familia de tan honorable persona.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Personal administrativo, operativo y gerencia de la firma Industrias Primonti SRL participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Ing. Eliseo C. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Pierde el mido al llamar al Señor por su nombre "Jesús" y a decirle que le quieres: A. Sánchez, A. Acosta, G. Quiroga, E. Abdala, M. Feijóo, L. Congiu, compañeros del ex Banco Provincia de Santiago del Estero acompañamos con dolor a sus hijos Aldo y Karina y sus familias. Elevamos y pedimos oraciones.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Brille para el la luz que no tiene fin". CPN. Graciela de Detting y Alfredo Detting, acompañan en tan dolorosa pérdida a su amigo Aldo Mazzoleni por el fallecimiento de su papá. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Personal del Ex-Banco Santiago del Estero, Sucursal Frías participa con dolor el fallecimiento de su ex gerente y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Oscar Castillo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero de trabajo y amigo del Ex Banco Santiago del Estero Sucursal Frías. Ruega oraciones en su memoria y cristiana resignación a su familia.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Hijos de Germán Llanos Huisi y Paula Garnica y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento pidiendo a Dios resignacion cristiana para sus hijos y fliares.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Carlos Ramón Arce y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Aldo en este momento tan difícil. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Compañeros de la escuela Nacional de Comercio promoción 1956, 1º división participan con inmenso dolor su fallecimiento. Pidiendo al Señor que su alma descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Dr. Juan Carlos Alegre participa con dolor su fallecimiento, acompañando a su hijo y demás familiares en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (kili) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Margarita Hallak de Saad, sus hijos: Mariel, Dr. Juan Daniel y sus hijas politicas participan con dolor su fallecimiento del apreciado amigo Kili,hacen llegar sus condolencias a sus hijos,hermanas y demas fliares.que jesus le de el descanso eterno.elevamos oraciones.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Raúl Salcedo, su esposa Norma y su hijo José, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares ante el dolor por la irreparable pérdida, rogándoles cristina resignación.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. La Firma Ingeniería del NOA Srl participa con dolor el fallecimiento del Sr. Aldo Ítalo y acompaña toda su familia en tan difícil momento.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (kili) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Favián Hoyos y su hijo Roger Hoyos participan con profundo dolor su fallecimiento, abrazan con sincero afecto a su amigo Aldo. Ruegan oraciones en su querida memoria y cristiana resignación.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Adriana Di Filippo, Carina Avaca y Mariela Fringes participan del fallecimiento del padre del Cr. Aldo Mazzoleni. Ruega oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. No hay nada más duro y difícil de soportar la pérdida de un ser querido, ante situaciones como estas solo queda resignarnos y aceptar que ha sido la voluntad de Dios. María Marta Galván acompaña en tan doloroso momento al Cr. Aldo Mazzoleni y flia

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Ricardo Martín Terán, Myriam Elizabeth O' Lery, sus hijos Pamela y Ricky participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Eva Klemba despide con cariño a su amigo Aldo y acompaña a su familia en este triste momento.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Roque Leveaut participa su partida a la Casa del Padre, pidiendo al Altísimo Cristiana resignación para sus familiares.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Su ex compañero del Banco Provincia de Sgo. del Estero, Roque Osvaldo Cortez y familia participa con dolor su fallecimiento, y acompaña a su hijo y compañero, Gerente General del Banco Santiago, Aldo René Mazzoleni. Eleva oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Cdra. Andrea Urquiza y Lic. Miguel Carabajal participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su esposa Nilda Rodríguez, hijos Chavela, Sandra, Eduardo, Silvia, Gabriela, hijos pol. Alfredo, Héctor, Carlos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330, S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su hijo Eduardo Morales, nietos Tito, Ale, Yuly, Samu y Agus, y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno " Te amamos Lalo. Sus hijos Chabela y Alfredo, nietos Valentina, Martin y Florencia Signorelli, Que un Tango suene eternamente para vos.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Vivirás por siempre en nuestros corazones, con todo el amor y la alegría que te caracterizaban viejito querido gracias por la vida juntos que os regalaste. Su hija Fernanda Morales, yerno Esteban Visgarra y tu nieto Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su hija Silvia, hijo pol. Carlos Conde, nietos Facundo, Marcos, Carla y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su hija Sandra, hijo pol. Héctor Cura, nietos María José, Juan Pablo, María Elena, José Manuel, nieto Polo. Marcos Toscano, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Por siempre serás mi guía, el ejemplo y mi orgullo. Te amo Padre. Su hija Dra. Gabriela Morales, sus nietos Luana y Valentín Menegatti participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su primo hermano Alberto Francisco Morales, su señora María Ferreyra y sus hijos Inés, Alberto, Alicia y Daniel participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Equipo de Conducción, alumnos de los Cursos 3º 4ta. y 4º 3ra. de Administración e Informática, y la comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 1 participa el fallecimiento el Sr. padre de nuestro estimado Preceptor, Sr. Eduardo Morales y acompañan a su familia. Ofrecen oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Personal directivo, docente y alumnos del Colegio San Gabriel participan con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la docente Sandra Morales de Cura y abuelo de la Profesora Adriana Fernández.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Unión Regional del Maestro junto a sus tres Niveles Educativos: Jardín Rayito de Sol, Colegio San Gabriel (primario y Secundario), participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Sandra Morales de Cura y abuelo de la docente Adriana Fernández Morales. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. María Olivares, sus hijios Jorge, Juan, Elena, Ana y José y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Valeria Suárez, esposo e hijos acompañan con profundo dolor a su amiga Silvia Morales. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Marcela Coria, su esposo Daniel e hijos acompañan en su dolor a su amiga Silvia Morales. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Las amigas viajeras de su hija Chabela; Pity Simon, Gachi Briz, Marga Coronel, Adru Tenrreyro, Adri Gilardi, Andrea Gisbert, Silvia Filippi, Mery Reynolds, Noni Varela, Aida Hoff, Lilia Cañete, Maria Marta Bravo, Rosa Cella y Susy Pirro, la acompañan en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Martita Patire y flia., participa con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Joaquín Patiro y flia., participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. En este difícil momento, queremos acompañar a toda la familia Morales y participar con profundo dolor de esta gran partida. Familia Visgarra. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Las amigas de su hija Sandra, Silvia, Tere, Marita, Mónica, Lili y Patricia participan el fallecimiento de don Eduardo, acompañando con cariño a toda su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Tío querido gracias por todo el amor que me diste, siempre en mi corazón. Tu sobrina Alicia Morales, su esposo Néstor Cornelli y sus hijas María Florencia, María Fernanda y María Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su cuñada y hna. de la vida. Olga B. Rodríguez, sus hijos María Eugenia y Gonzalo R. Ávila participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Cuerpo técnico de Nivel Secundario, personal administrativo y asesora legal de Nivel Secundario, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la Dra. Gabriela Morales y flia. en este momento.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. En este momento de profunda tristeza me uno al dolor de mis queridos amigos y flia., del alma. Chabela y Alfredo, sus hijos Marin, Valentina y Flor. Dios le reserve la gloria a don Lalo de quien hermosos recuerdos guardo.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Meki Reynolds y flia., acompañan a su esposa Negri y a sus hijos en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Chela de Morales y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Malena Fernández, tu hija del corazón y tus bisnietas Ara, Victoria, Bárbara y Sofía te abrazan, Te aman y Te dicen gracias por tanto amor abuelo, vivirás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Olga B. Andrade de Bucci y sus hijos Lilian, Yolanda, Sandra, Clemar y Victoria Bucci, participan su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso eterno.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Ing. Carlos Brander, Victoria Bucci, Juan Pablo Brander, Dodofredo Brander y Ana Saavedra, participan su fallecimiento y ruegan a Dios por su eterno descanso.

MORENO DE VÁSQUEZ, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Su hermana Chita Moreno, sus sobrinos José Darío Brescia Moreno y Celeste, sus sobrinos nietos Agustina, Tomás y Julieta participan con dolor su fallecimiento.

MORENO DE VÁSQUEZ, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Señor, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Recíbela en tus brazos y que goce de tu reino eternamente". Su hermana Ángela Moreno de Yáñez, sus sobrinos Lic. Verónica Yáñez Moreno y Dr. Omar Abdala , Lic. Alejandra Yañez Moreno y Prof. Susana Inés Moreno y sus sobrinos nietos Jeremías, Joaquín y Victoria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO DE VÁSQUEZ, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Madre querida, un cuatro de junio tu alma decidió partir, nos dejas un vacío enorme imposible de llenar; nos queda la gran satisfacción de que fuiste la mujer perfecta que nos brindo fortaleza, generosidad y amor incondicional para nuestra evolución. Te vas en paz e infinito amor hacia un mundo de ensueños, dulzura y fantasía, donde nada duele, donde todo es alegría porque allí vuelas, ya no caminas. ¡Te amaremos por siempre! Su esposo Ramón Vásquez Coronel, sus hijos Ramón, Viviana, Mónica, Liliana y David, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. El personal directivo, docente, administrativo, alumnado, Asociación Cooperadora, Servicios Generales del "Colegio Secundario del Bicentenario de la Revolución de Mayo" participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la profesora Saavedra Angélica y ruegan una oración en su memoria por el eterno descanso de su alma.

SANTILLÁN, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus tíos Roger Gabriel Ledesma y Amanda Beatriz Pérez y demás familiares participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA LUJÁN, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 2/6/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a las aguas tranquilas". Su esposa Beatriz Nadaya, sus hijos Marcelo Sosa y Luciana Sosa, sus nietos Agustín, Milagros y Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

SOSA LUJÁN, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 2/6/19|. Querido Hugo: que dolor tan grande nos deja tu partida y cuantos recuerdos inolvidables, siempre alegre, positivo, humilde y solidario, hermano del alma, faltan las palabras para expresar lo que sentimos en este momento, te extrañaremos muchísimo hasta que en Dios nuestro Señor nos reencontremos. Descansa en paz en la gloria eterna y desde el cielo sigue siendo nuestra guía y protección. Amén. Sus hermanos Chicha, Pocho, Normita, Tere y Yuli, hermanos políticos Blanqui y Manuel, sus sobrinos Gloria, Bocha, Jorgelina, Sergio, Daniel y Gustavo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

SOSA LUJÁN, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 2/6/19|. "Hugo un grande... una excelente persona. Cuantas sonrisas y buenos momentos que pasamos. Ahora ya descansas en paz junto a Dios, nuestro Señor. Te recordaremos con toda la alegría y enseñanzas que nos diste". Sus primos Lucía Peralta de Muratore y Jorge Muratore, sus sobrinos Agustín, Enzo y Tomy Muratore participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan una oración en su querida memoria.

SOSA LUJÁN, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 2/6/19|. "El Señor es mi fuerza y mi protección, Él me salvó. el es mi Dios y yo lo glorifico, es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza". Su hermana Mirta de Corvalán, sus hermano político Manuel Corvalán y Remigia de Corvalán participan con profundo dolor su fallecimento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La comunidad educativa del colegio Nocturno Nicolás Avellaneda participa el fallecimiento de la Prof. Adriana Villalba, docente de este establecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "Con gran tristeza sabiendo que físicamente ya no estás...". Acompañamos en este difícil momento a su jhijo, hermanos Prof. Silvio y Prof. Juana y demás familiares. Margarita Mattar de López y familia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VILLALVA, BRAULIO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su esposa Graciela, sus hijos Ana, Marta, Ceferino, Luis, Luciana, Héctor, Esteban, Rubén, Noemí, hijos políticos, nietos, bisnietos, amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Mami, ya dejaste de sufrir, luchaste hasta el último día que el Señor te llamó a su lado, donde no hay dolor ni sufrimiento. Vivirás siempre en nuestros corazones. Te extrañamos mucho''. Su esposo Tucho Méndez, sus hijos Carlos, Paola y Clarisa, su hijo político Gustavo, sus nietos Abigail Juan Amaro y Juan Génaro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de Duelo: Aniceto Gubaira (Irigoyen y Garay La Banda) Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su tía Nony Villalba de Prado, su primo Manolo, Alicia y sus sobrinos Carina y Pablo, participan con dolor el fallecimiento de su querida Fany. Se ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Miguel, Cristina, Mirtha González participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Fanny y acompañan al amigo Tucho e hijos en este momento de pesar. Elevan oraciones por la paz de su alma.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su tio Pedro Villalba y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina Fany. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. La representante legal del Instituto Superior Mons. Jorge Gottau Prof. Zulma Montenegro, los equipos Directivos de los distintos niveles, docentes, auxiliares de la educación, parrticipan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre deel profesor Carlos Mendez y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Mariana Hernandez Ubeda y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Sus amigos y compañeros de viaje; Alina y Juan C. Paud, Celina y Mapu Rodini, Juan C. Lezama, Pochola y Kicho Niega, Tita y vicente Argañaraz, Rosa y Ricardo Pereyra, Mirta Gonzalez y flia., Pilar y Roger Martinez, Ñato Savy y Dra. Juana Villafañe, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Mariquita Hernández Ubeda y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Pochi, Teresa, Pepe y Polo Castellano y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Ex-compañeros y amigos de su esposo, del Taller de la Escuela Técnica Nº 2, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. El Taller de Expresión coral de Adultos Mayores, participan con profundo dolor el fallecimiento de su integrante Fany. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (FANNY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Sus compañeros de Trabajo de Tesoreria de La Municipalidad de La Banda, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (FANNY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Yo no estaré lejos porque la vida continua y si me necesitan llámenme y yo vendré. Aunque no me podrán ver ni tocar yo estaré cerca. Y si oyen con su corazón escucharan a su alrededor muy suave y claramente mi amor''. Los amigos de su hija Paola: Daniela y Facundo, César y Silvia, acompañan a toda la flia en este triste momento.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (FANNY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Fany: Ya descansas en la gloria eterna junto a tus padres. Amigos de tantos años de los nuestros. Hacemos llegar nuestras condolencias a su esposo e hijos y demás familiares. José Francisco Miranda, Héctor Antonio Miranda, Silvia Cristina Baez y sus hijos Carolina, Laura y José Alberto y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (FANNY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. 'El que Oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida''...Propietarios y empleados de Farmacia Belgrano, acompañan con profundo dolor a su hija Clarisa y a toda su familia, en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

DIÓSQUEZ, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Profesora Martina Alderete y flia, participa con profundo pesar del fallecimiento de la Madre de la Docente Profesora María de los Angeles Valentini. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del estero, acompaña en su dolor a la Dra. Dora Alicia Qüesta, ante la pérdida de su madre. Ruega oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. El colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Dora Alicia Qüesta y abuela del Dr. Mathías Qüesta Laudani, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. El Dr. Elías Miguel Manzur y su familia participan su fallecimiento.

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Directivos y personal de la firma Simón Hnos S.A participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Alejandro y elevan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Simón Luis Oscar y Simón Jaime Rolando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Ignacio Vladimiro Gallardo (Vladi) participa su fallecimiento y acompaña a sus hijas, hermanos y demás familiares en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Marta H. de Moukarzel, sus hijos Mercedes, Fernando, Luis, Matilde, nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Gustavo Sisalli y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Kito. Rogamos oraciones en su memoria.

SANSIERRA, FRANCISCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Federico Fabian Badami y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

VIEYRA, HILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su esposo Carlos Garnica, sus hijos Silvina, Karina, Soledad y Carlos, hijos polit. Noelia, Maira, Miguel, Fabian y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 17 hs. en el cement. de La Misericordia. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

CHEJOLÁN, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su esposa Emilia, hijos Vanesa y Cachito, h/pol, Rubén, nietos: Dani, Belén, Alexis, Luz, Federico, Yohana y Benicio, su hermano Roberto, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cemet. Local. Casa de duelo. Constitución 37 Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Carlos Sonzogni, María Sara Sonzogni y familia, Ricardo Sonzogni y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Enrique Federico, esposa e hijos en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Enrique Federico Gil, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ÁVILA SILVETTI, NARCISO ANTONIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/90|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, para rogar por el descanso de su alma, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GALLO, JUAN SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Su esposa Manuela Beatriz Galván, sus hijos Juan Sebastián, David Juan Sebastián y Liliana Carmen Gallo, nietos, bisnietos y demás familiares. invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

PALACIO, MERCEDES ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Sus sobrinos Fredy, Daniel y Diego, con sus respectivas familias invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse el primer mes de su fallecimiento.

PERALTA, MARIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/99|. "Hoy y siempre estarás viviendo en nuestros corazones". Su esposa Dora Inés, sus hijos Federico, Diego, Mariné y Mario; sus nietas Micaela, Agustina, Victoria, Naiara y Maia, sus hijos políticos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia La Merced, con motivo de cumplirse 20 años de su fallecimiento.

RUIZ, LIDIA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Han pasado nueve días de tu partida y aún se nos hace muy difícil no encontrarte en nuestro hogar, sólo nos reconforta saber que ya no sufres más. Su hija, nieta, sobrinos y demás familiares agradecen a todos los que acompañaron en este momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco.

CORVALÁN, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. "Vive feliz entre los ángeles y entre las estrellas luminosas, mirándonos y cuidándonos con amor, aún desde el más allá, mientras nosotros en este mundo buscamos palabras hermosas para poder expresarte cuanto te extrañamos querido papá". Su esposa, sus hijos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de Fernández.