Gelvis Solano, el “dueño” de la pelota

06/06/2019 - 00:37 Deportivo

Hay una diferencia abismal entre el Gelvis Solano que se planta cara a cara para una entrevista y el que clava triples o entierra balones dentro de una cancha de basquetbol.

Como la gran mayoría de los deportistas de alta competencia, su historia está vinculada con sacrificios, decisiones arriesgadas y renunciamientos, pero también con momentos de mucha felicidad como el que hoy atraviesa en Olímpico.

Hasta los 9 años, no tocó una pelota de básquet, pero desde que llegó a Nueva York, procedente de República Dominicana, su carrera deportiva describió una curva ascendente que lo llevó por todo el mundo.

“Viví en Dominicana hasta los 9 años y el deporte que más se juega es el béisbol. Durante esos años que estuve allá, nunca toqué una pelota de basquetbol, siempre era béisbol el deporte que se practicaba. Nunca me imaginé que en el futuro me iba a hacer una carrera jugando baloncesto. Después, me mudé a Nueva York junto con mi papá (Andrés, integrante del seleccionado de béisbol de República Dominicana) y mi hermana (Liz), mientras que mi mamá (Paulina) se quedó por el tema de la visa, que no le había llegado todavía. Empecé la escuela y no sabía mucho de básquet. Los sábados tenía una clase que tomaba para ayudarme con el inglés, que terminaba como a las 13 y después el día entero estaba en mi casa haciendo nada. Lo que mi tía hizo fue que me obligó a jugar al baloncesto. Me inscribió en un programa después de esa clase y de ahí fue que empezó mi carrera en el baloncesto”, comentó Gelvis en el inicio de la entrevista exclusiva que le concedió ayer a EL LIBERAL.

“Todo fue muy diferente. Las culturas son muy diferentes. Además, pasé de un clima muy caliente en Los Mameyes a otro muy frío en Nueva York. También el lenguaje fue muy difícil de acostumbrarme porque no entendía nada. Se me hizo difícil, pero era una oportunidad de una mejor vida”, agregó con la tonada que caracteriza a los caribeños.

“Jugué en la Merrimack Warriors College. Duré los 4 años y me gradué. Soy el número 2 de la escuela en puntos anotados en la NCAA, división II. Tuve una muy buena carrera”, comentó Gelvis en referencia a sus primeros pasos en el basquetbol entre 2012 y 2016.

“Volví a Dominicana para jugar en Los Reales de la Vega. Llegamos a los playoffs, perdimos en la segunda ronda antes de semifinales. Después regresé a casa por un tiempecito, no tenía opciones de irme de la ciudad todavía y volví a jugar en segunda división. Jugué dos partidos en los Rebeldes del Enriquillo y ahí me llamó Echagüe”, explicó el escolta, que en su país conocen como el “Westbrook Dominicano”.

Debut en Liga Nacional

Su debut en la Liga Nacional fue con la camiseta de Echagüe de Paraná. “Lo primero fue un poquito difícil porque no estaba muy acostumbrado al tipo de juego. Después fui a mi casa durante la Navidad y cuando volví, vine con la mente mucho más fría, más positivo y ahí fue cuando empecé a jugar muy bien”, aseguró el tirador, que jugó la temporada 2016/17, en la que Echagüe descendió, pero pudo mostrarse en varios partidos con un altísimo nivel.

Su carrera deportiva continuó luego en el Hunan, de la NBL de China. Su mejor partido fue ante Heibi, en el que convirtió 60 puntos. “Fue uno de esos juegos en los que todo lo que tiras, lo metes. No sólo estuvo bien en la ofensiva, también en defensa. Robé muchos balones para canastos fáciles. Fue un partido muy lindo que siempre lo tendré en mi memoria”, indicó reconfortado.

Gelvis volvió para vestir la camiseta de su país en la AmeriCup, que se jugó en Uruguay y posteriormente pasó al Bérgamo, de la Serie A2 italiana. “Me gustó mucho Italia. La gente del club era muy buena conmigo, mis compañeros fueron todos muy buenos. Italia fue una experiencia muy linda”, comentó.

Tras jugar en Italia, volvió a Dominicana y en el verano del 2018 se consagró campeón con Reales de la Vega. Fue uno de los mejores momentos de su carrera, pero el futuro le tenía deparado otro destino.

“Estaba esperando otras opciones y mi agente me escribió para contarme que Olímpico estaba interesado. Para no esperar tanto, le dije ‘vámonos a Argentina otra vez’. Vi que el equipo estaba bueno. Era otra oportunidad para seguir avanzando. Y la tomé”, reveló con una sonrisa cómplice.

Olímpico venía de una opaca actuación en el Súper 20 y decidió dar de baja a Sebastián Vázquez para reemplazarlo por Solano. Fue todo un acierto.

Los playoffs

Olímpico cerró la fase regular en undécima posición y quedó emparejado con Obras. “Sabíamos que Obras era un equipo muy fuerte y para poder ganarles teníamos que mantenernos enfocados los 40 minutos. En el primer juego, eso fue lo que hicimos y al plan de juego lo ejecutamos a la perfección. En el segundo y tercer juegos, no hicimos lo que sabíamos hacer. Hablamos en el vestuario de que teníamos que volver a hacer lo que habíamos hecho anteriormente y en el cuarto y quinto juego hicimos eso y salimos victoriosos”, señaló.

Tras eliminar a Obras, Olímpico puso el foco en La Unión de Formosa. La serie no empezó de la mejor manera: “Estábamos arriba por 12 y nos confiamos un poquito. Nos relajamos un poco, ellos nos pegaron y nos caímos. Igual, después del partido no estábamos preocupados, porque sabíamos que la serie estaba totalmente abierta y que era un equipo al que le podíamos ganar. Nos mantuvimos positivos, seguimos haciendo las cosas que veníamos haciendo. Si nos hubiésemos mantenido enfocados, creo que la serie hubiese terminado 3 a 0”.

En la serie ante La Unión, tuvo un duelo con Federico Marín. Gelvis comentó al respecto: “Vi que él estaba celebrando demasiado en nuestra casa y eso es una falta de respeto. Lo tomé un poquito personal. Eso me motivó un poquito más y se vio en la cancha. Sabía que en los juegos allá, ellos iban a tratar de provocarme, pero debía ser inteligente y mantenerme enfocado los 40 minutos”.

Olímpico está en semifinales y no hay manera de no ilusionarse. “Va a ser una serie muy linda. Somos un equipo que aunque no tenemos la localía, jugamos muy bien afuera de la casa. El sábado, contra quien sea, vamos con todo, a dejarlo todo en la cancha como lo hemos venido haciendo”, cerró entusiasmado.