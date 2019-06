Gaetani acusó a Darthés: “Soy una más que la pasó mal con él”

06/06/2019 - 14:43 Pura Vida

A las denuncias que ya existen sobre Juan Darthés, se suman las polémicas declaraciones de Romina Gaetani, quien compartió elenco con el actor en la novela “Soy gitano”, que se emitió por El Trece entre 2003 y 2004.

“Soy una mujer más que pasó un mal momento. Se pasó de la raya”, aseguró la actriz durante una entrevista con “Los ángeles de la mañana”.

Y agregó: “Se lo recordé en esta famosa conversación que tuvimos en el camarín, le pedí que se fuera del programa. Y mi pedido fue extensivo con la productora ejecutiva de Pol-Ka, Paula Granica, con quien tenía muy buen diálogo”

Esto último sucedió mientras ambos formaban parte de la exitosa tira “Simona”, durante el escándalo originado tras la denuncia de Calu Rivero.

Gaetani no quiso ahondar en lo sucedido con el ex galán de telenovela: “Perdón que me pongo medio mal con este tema”. Asimismo, asegura que desde un primer momento estuvo del lado de las mujeres.

“Quizás necesitás un recorrido muy largo de dar con un abogado que te apoye, porque suele suceder que muchas veces decís: 'La pasé mal en un trabajo, decime cómo hago', y te dicen: 'Fijate qué te conviene, porque es inevitable que se haga mediático'”, aseguró la actriz.

Y sentenció: “Yo no quiero que se haga mediático. Solo quiero que esta persona no me moleste más a mí ni a otras actrices”.

“Vos le decís: 'Algo me dolió, me molestó', y primero te va a decir: 'Yo nunca te lo hice'. Vos insistís: 'Loco, no es así'. Y él te va a decir que es mentira. Y después quedamos como locas, mentirosas, histéricas”, cerró Gaetani.